No es que no te quieran, pero estos signos necesitan su espacio

Acuario:

Acuario es el signo más despreocupado, libre e independiente de todo el Zodiaco, por lo que es de esperar que adentrarse en una relación amorosa seria y estable no sea una de sus prioridades. Además, al entrar a una relación pueden sentir que su equilibrio se ve afectado de alguna forma. Tienes que tener en cuenta que los Acuario son almas libres, que no quieren sentirse atados a nadie y no soportan que se les diga qué hacer o cómo dedicar su tiempo.

Virgo:

Aunque parezca un signo muy fuerte a primera vista, las personas Virgo son vulnerables, algo inseguras e introvertidas, por lo que de vez en cuando solo quieren estar consigo mismos, sobre todo cuando sienten que las cosas no van muy bien o cuando necesitan ‘recargar’ pilas. Al mismo tiempo, los Virgo detestan que les digan qué hacer, en especial si ya tenían decidido o planeado algo con anterioridad.

Capricornio:

Como signo muy ambicioso y muy disciplinado y sobre todo, independiente, los Capricornio dejan el amor al final de su lista de prioridades. Las personas de este signo consideran que tienen cosas más importantes que hacer que centrarse que en una relación o pasar todo el tiempo posible con sus seres queridos, como emplearse a fondo en su trabajo o cultivar sus intereses. Es así, por mucho que esté enamorado no renunciará a su independencia...

Sagitario:

Al igual que los Acuario, los Sagitario son almas libres, que aman romper las reglas y que viven para ser espontáneos y flexibles. Por ello les abruma hacer planes con anticipación, ser controlados o manejados o tener que adaptarse a los gustos y moldes de su pareja, si esta es menos activa que ella ¡En ese caso prefieren vivir la vida ellos solos, a su aire!