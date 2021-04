Tarot semanal: qué le espera a tu signo para los próximos siete días

Las cartas suelen plantear sobre la mesa los destinos que esperan a las personas y en esta oportunidad es en función de su signo del zodíaco.

El tarot semanal visualiza las novedades y sorpresas que vendrán en temas de amor, trabajo, salud y relaciones sociales.

Aries

Estás en un momento ideal para poner tu energía en las conexiones con personas que quieres mucho y pasarla bien, divertirte y disfrutar mucho. También para estar atento a todas las posibilidades que se abren para ti. Aprovecha todas las oportunidades que se presentan para crecer a nivel laboral y personal, ya que es un mes de cambios en esos aspecto. Tu actitud y tu escencia son muy valorables, es tu mes para brillar.

Tauro

Tienes que cortar con cosas que ya no van más y darte cuenta qué es lo realmente es importante para ti ahora. Valórate más que nunca y mantente fiel a vos y a lo que te mereces. Es hora de hacer un equilibrio, hacer cambios en ti para que todo pueda empezar a fluir. Un pequeño cambio en tu rutina diaria, conectar con alguna pasión te va a ayudar a quitar el estrés.

Géminis

Estás en el momento perfecto para definir qué quieres, hacia dónde vas y que tienes que hacer para lograr todas tus metas e ir evolucionando. Hay mucha energía de empoderamiento para ir por todo lo que quieres sin mirar atrás. Fortalece tus conocimientos, lee un nuevo libro, aprende algo nuevo, hace cosas que mantengan tu mente activa. También es recomendable salir un poco de las estructuras mentales para poder relacionarte con fluidez y disfrutar de compartir con las personas que más quieres.

Cáncer

Estos días trata de sentirte más seguro que nunca, conecta con vos y también con la gente que más amas, momentos ideales para buenas charla y para verte con gente que te hace bien. Trabaja mucho en sentirte capaz de lograr lo que quieres y no dejes que tu mente te limite con pensamientos que solo te estresan, libérate de eso y empieza a disfrutar más. Si tenes conversaciones o algo pendiente es el momento de hacerlo.

Leo

Semana de mucha abundancia en todo sentido. A disfrutar, pasarla bien y gozar de todo lo que te rodea. Conecta con tus pasiones y expandí tu creatividad. Se vienen nuevos comienzos que vienen a traerte éxito y crecimiento, aprovecha y mantente tu persistencia en tus objetivos. Priorízate en cada momento y no cargues con el peso de ninguna situación que sabes que no es para vos.

Virgo

Muchas cosas están cambiado, mucho movimiento de energía que viene de la mano con un gran cambio interno. Aprovecha toda la energía disponible qué hay para confiar más que nunca en vos y usar tu inteligencia para salir de la zona de confort e ir en busca de tu mejor versión. Enfócate en organizar tus ideas para no perder el foco de lo importante.

Si es necesario y tu cuerpo lo pide baja la intensidad para descansar con una peli y un helado, empieza a mimarte más.

Libra

Es el momento para que empieces a bajar a la tierra todas tus ideas y empieces a buscar concretar tus planes y proyectos. Se va a producir grandes movimientos de energía y cambios en tu vida, aprovéchalos para abrir las puertas de todo lo que vendrá para vos y no gastes energía en cosas que no valen la pena, trata de llevarte a la reflexión antes de actuar. Solo necesitas tus ganas, tu actitud y mantenerte positivo para lograr trabajar de manera organizada y fluida con tus metas.

Escorpio

Algunas cosas pueden no salir como esperabas pero lo importante acá es que te mantengas adaptable a todo tipo de cambios. Es el momento ideal para empezar a buscar un equilibrio entre tu organización, tus obligaciones, tu firmeza y también las cosas que más disfrutas hacer y te hacen realmente bien al corazón. Empieza a tener más auto compasión y no te exijas de más. Todo lo que hagas ahora por vos va a crecer muchísimo en los siguientes meses. Es importante que siempre te respetes y te valores más que a nadie. El aire libre y el ejercicio pueden ser tus mejores aliados esta semana.

Sagitario

Disfruta de cada pequeño logro al máximo, se vienen oportunidades y las decisiones que tomes priorizando lo que a vos te hace feliz serán correctas. Permítete soñar y no te limites, siempre que quieres algo sos capaz de conseguirlo fácilmente. Todo lo que deseas se va a concretar. Deja ir todo tipo de carga negativa y de estrés, no le des vuelta a situaciones que sabes que te quedan muy chicas.

Capricornio

Estás en un proceso de reconexión con vos, se vienen nuevos comienzos y para eso es importante dejar atrás todo lo que te está impidiendo ver con claridad tus siguientes pasos. Momento ideal para ir poniendo en marcha esos objetivos y proyectos que venías planeando. Se abren muchas puertas pero primero se tienen que acomodar las cosas internamente.

Acuario

Hay muchos pensamientos con respecto a tus sueños y a las cosas que quieras concretar dando vueltas por tu cabeza, esta semana enfócate en darle forma y poner disciplina en esos detalles que te van a impulsar a trabajar de manera eficiente y conseguir crecimiento en tu área profesional y personal. Enfócate en el equilibrio y hace cosas que sean distintas a lo que acostumbras para poder ver resultados distintos. Cada reto que te presente la vida, trata de tomártelo de la manera más suave posible para que esto no te afecte en lo absoluto.

Piscis

Esta semana define qué es lo que quieres, busca una estabilidad en ti y encuentra la felicidad en los pequeños momentos, anímate a descubrir y hacer cosas que nunca has hecho. Deja atrás todo lo negativo que ya no te causa felicidad y abrete a todo lo que te puede ofrecer la vida, las cosas son más simples cuando no le das tu atención a las adversidades.