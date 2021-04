Por vos, al fin del mundo: descubrí a los signos que arriesgan todo por amor

Hay signos del zodíaco que no siempre les gusta correr riesgos, pero son capaces de hacerlo para vivir historias de amor. Este grupo no le teme a nada, solo a ser rechazado, pero por eso no se limitan en sus emociones, por el contrario, eso les da fuerza para seguir en su plan romántico.

Estos son:

Tauro

Por mucho que prefiera saber dónde está pisando, el amor puede sacarlo de su zona de confort y perseguir su objetivo: ganarse a la persona que tocó su corazón. Actuará con intuición y seducción para llegar a donde quiera. No le temen a nada ni nadie.

Cáncer

Se arriesgará tanto como considere necesario en busca de una historia de amor profunda e intensa. Por mucho que tenga sus reservas, si llega a ver el potencial de experimentar algo real, lo tomará sin pensarlo dos veces.

Virgo

Prefiere la estabilidad, pero puede verse impactado por el amor y no tendrá miedo de tomar iniciativas importantes para consolidar lo que su corazón desea. Hace todo lo posible para acercarse a la persona que ama y lograr las expectativas que crea.

Capricornio

Pueden intentar planificar y elegir la mejor manera de comprometerse, pero aun así, no tendrán miedo de actuar y perseguir el amor. Cuando te enamoras, este signo puede ser muy intenso y volverá a intentar marcar la diferencia, convencido de todo el esfuerzo que valdrá la pena vivir este sentimiento.

(Fuente: publimetro.com)