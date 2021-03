Los hiperdependientes del amor: estos signos no son del todo felices si no tienen pareja

Alcanzar la felicidad forma parte de la razón de ser de muchas personas, pero hay algunas que nunca la alcanzan si no están en pareja.

Dependen danto del amor de otra persona, que por más que se realicen como profesionales no terminan de cerrar el círculo de satisfacción.

Tauro

Los Tauro suelen ser caseros y prefieren estar relajados en pareja. Tiene un fuerte poder de conquista y tiende a atraer pretendientes con facilidad, por lo que prefiere ir acompañado y no estará mucho tiempo soltero porque se lleva mejor con la estabilidad.

Cáncer

El Cáncer no concibe una vida sin amor y valora mucho a la familia, por lo que no suele ver tantas ventajas en la vida de soltero. No confía fácilmente y se siente necesitado cuando imagina que pasará mucho tiempo solo en relaciones superficiales.

Virgo

A Virgo le gusta estructurar su vida, especialmente cuando se trata de amor. A este letrero le encanta hacer planes, algo que no existe de forma concreta en la vida del soltero. Puede ser muy conquistador, pero no le gusta perder el tiempo, siempre tratando de encontrar la manera de comprometerse.

Piscis

Los piscianos no confían fácilmente y les gusta construir conexiones reales para poder compartir quiénes son realmente y lo que sienten. Por eso, disfruta de la vida de soltero, pero no siente que lo deje completamente satisfecho. Sus sentimientos son profundos y no quiere tener miedo de sentirlos.