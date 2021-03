Cada maestrillo tiene su librillo: así reacciona cada signo ante una infidelidad

La infidelidad es de las cosas más lamentable e indeseada que pueden ocurrir dentro de una pareja y cada persona que ha sido engañada reacciona de una manera diferente.

A continuación te contamos cómo lo asimilan los individuos en función de su signo del zodíaco.

Piscis

Los piscianos son de no darle importancia a las infidelidades en ninguna etapa de la pareja. Los nacidos y nacidas bajo este signo se sienten muy seguros en su relación y tienen claro que una aventurita sin sentido no vale demasiado análisis. Eso sí, tampoco son de soportar TODO lo que pase. Tienen un límite y saben bien cuándo ponerlo.

Aries

Ante una infidelidad, los arianos y arianas tienden a guardar un rencor eterno. No les importa si se trató de algo sin importancia en comparación con una relación muy especial o de mucho tiempo. Para los nacidos bajo este signo no existen las segundas oportunidades ni el perdón. ¿Quieren hablar del tema con un ariano?. "Hubieran hablado antes" será la respuesta que recibirán por anticipado.

Tauro

Los toros tienen cuernos naturalmente sobre sus cabezas, pero en el amor no les gusta llevarlos de ninguna manera. Son fieles y exigen lo mismo. Su reacción ante una traición a la pareja será de tranquilidad y mesura. Pero habrá que agarrarse cuando pasen la factura. Sus embates serán muy claros y fuertes. El o la infiel se sentirá mal.

Hay signos del zodiaco que se toman muy en serio una infidelidad y reaccionan mal.

Géminis

Los geminianos quedan envueltos en una tristeza muy grande cuando se dan cuenta de que son víctimas de una infidelidad. Son de perdonar, pero, sigan o no sigan con la relación, se hundirán en un mundo de melancolía y silencio que podría desembocar en días y días de depresión. Lo mejor, consultar al psicólogo.

Cáncer

Los cangrejos reaccionan con tranquilidad ante una infidelidad. Harán el duelo necesario, buscarán las explicaciones y, en poco tiempo, harán borrón y cuenta nueva. La vida es demasiado corta para vivir en el pasado dice una canción de The Beatles y para los cancerianos es un lema que tienen tatuado en la frente. Tampoco dan segundas oportunidades.

Leo

Si bien suelen tener períodos de celos casi enfermizos, no se preocupan demasiado por las infidelidades, ni las suyas ni las de su pareja una vez que se dan. Es como que sufren a cuenta y van pagando el dolor y la culpa en cuotas. Entonces, cuando la traición se vuelve una realidad, la subestiman. O no les duele tanto. Sorpresivamente reaccionan con tranquilidad y hasta hay posibilidad de segunda chance.

Virgo

No perdonan una infidelidad jamás. No existe excusa ni explicación posible para los nacidos bajo este signo. También son de tardar mucho tiempo en perdonar una infidelidad y siempre les quedará un resto de rencor que les hará seguir la historia de su ex (nunca continuarían con su pareja si le ha sido infiel) para gozar cuando les vaya mal sin ella o él.

Libra

Libra vive las infidelidades con culpa. Las propias no dejan dormir a los librianos y librianas. Y cuando son víctimas de los cuernos sienten culpa igual. Piensan que fueron ellos los que fallaron, los que descuidaron a su pareja y que en algún punto es lógico que les haya pasado. No solo perdonan las infidelidades, sino que son quienes piden una segunda oportunidad. ¡Un inflador de autoestima por acá, por favor!

Escorpio

Los escorpiones jamás se equivocan. Y si les son infieles, no es culpa de su pareja, tampoco de ellos (obvio). ¡La culpa es del tercero/a en discordia!. Entonces van a buscarlos/as para que "dejen de provocar a sus parejas". Finalmente terminan haciendo un papelón mayúsculo gracias a su terquedad.

Sagitario

Tristeza es la respuesta a las infidelidades que tienen los sagitarianos. La pasan mal, no les importa la causa de esta situación ni si alguien tuvo la culpa o si se pudo evitar. Se ilusionan mucho con cada relación y cuando algo atenta tan fuertemente contra ella como una infidelidad se quedan sin respuestas ni fuerzas durante un tiempo prolongado.

Capricornio

Los capricornianos tienen sus reglas conservadoras en las relaciones de pareja. Peeeeero una infidelidad no les va a tirar abajo la estantería. Muy probablemente sigan adelante con la relación sin tener que perdonar porque no es algo que realmente les duela o les parezca importante. Se comportan de igual si son ellos/as los infieles.