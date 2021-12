¡Eso no se negocia!: qué no soporta cada uno de los signos en una relación

No tiene que ser obligadamente algo malo, pero hay actitudes o formas de proceder que para la otra parte se convierten en intolerable.

A continuación te contamos signo por signo qué es intolerable cuando se está de novio o casado.

Aries

Tú eres el tipo de pareja que tiene una energía imparable, te gusta sentir la adrenalina en las plantas de los pies y no detenerte cuando quieres algo. De ahí que es prácticamente imposible que te quedes al lado de alguien que no tenga luz. No puedes compartir tus días con una persona que busque calmarte, que no te deje amar, viajar, explorar todo a tu alrededor. No puedes soportar a alguien tan frío y manipulador, a la primera señal te marchas. Es duro darte cuenta de que hay parejas que dicen amarte y al mismo tiempo les molesta verte tan feliz. Ahí no es Aries, huye antes de que termines llorando en un rincón.

Tauro

Eres una persona echada para adelante, no siempre tienes las cosas bajo tu control, pero te esfuerzas el doble cuando no están saliendo como tú quieres. La verdad es que te cuesta trabajo dejar algo a medias, eres muy responsable y trabajas muchísimo por tus sueños. Sin duda, la persona que no toleras es la que te hace sentir culpable todo el tiempo. Ya es bastante complicado lidiar con tus inseguridades, como para que otro venga y descargue las suyas en ti. No estás dispuesto a soportar que te traten con la punta del pie y luego te besen en la frente. Has aprendido que tu amor es valioso y que no mereces perder el tiempo con alguien que no tiene un rumbo fijo y sólo quiere hundirte en su mediocridad.

Géminis

Géminis, tú eres el tipo de pareja que no se guarda nada, ¿para qué? Mientras puedas decir lo que sientes, sea malo o bueno, es un alivio. Por supuesto, que no eres perfecto y lo sabes, tu carácter es muy cambiante y no te gusta quedarte en un sitio en donde la monotonía gobierne. Lo que de plano no toleras es estar al lado de alguien a quien le tengas que suplicar las palabras. Es muy desesperante que no puedas compartir con tu pareja porque parece no interesarle. Peor aún, cuando tú eres un libro abierto y él parece el perfecto desconocido con el que compartes la cama. No quieres vivir ese aburrimiento, quieres un amante, pero también un cómplice. Si no lo tienes mejor te vas.

Cáncer

Hay amores que tienen el don de entrar tan profundamente en tu corazón y tu mente, que cuando menos te das cuenta ya te están manipulando de una manera muy cruel. Es muy doloroso descubrir que la persona en la que depositaste toda tu confianza no te valora ni un poco y su objetivo sólo es minimizar cada una de tus emociones. No piensas verle la cara todos los días a un abusador, si te hace sentir tan poca cosa sabes que no tienes que estar a su lado. Lo último que quieres es lidiar con comentarios negativos y escuchar que todo lo que hace es por tu bien. No Cáncer, el amor no es padecer, no te acostumbres a las lágrimas por favor.

Leo

Cuando tienes una relación no conoces límites, te entregas en cuerpo y alma cien por ciento. Por lo mismo, eres muy exigente a la hora de amar, no piensas invertir hasta la última gota de tu esencia, en alguien que te da amor a medias. Lo que no soportas es estar con una pareja que sólo está dispuesta a verte a ratos, eres su última opción y te busca cuando el aburrimiento toca a su puerta. No te gusta saber que tu pareja no se esfuerza ni un poco en hacerte feliz. Lo que buscas es sentirte amado, respetado y escuchado. No estás para conformarte y hacer como que no pasa nada. Esa falta de empatía acelera el adiós, difícilmente te quedarás mucho tiempo a su lado.

Virgo

Tus aspiraciones no conocen barreras, te gusta hacer todo lo que está en tus manos para trabajar duro y alcanzar el éxito. Eres el tipo de pareja que inspira, que siempre tiene ganas de aprender y no le teme a lo nuevo. Sin duda, Virgo, tus estándares son altos y por lo mismo esperas estar al lado de alguien que te ame de verdad. Estar con una persona que no tenga la intención de ser mejor en ningún ámbito de su vida, realmente te hace sentir incómodo, porque te da flojera y en el fondo no consideras que sea alguien de confianza como para construir un proyecto a futuro. No soportas estar con una pareja a la que tengas que estar jalando en todo. No es tu responsabilidad que encuentre la motivación, así que adiós.

Libra

Para ti el mundo es sinónimo de oportunidades, de conocer gente, de aventurarte a lo desconocido y no desistir cuando algún sueño te visita la cabeza. Tienes ese espíritu que siempre quiere saber más, el que cuestiona y se atreve. También tu lado bondadoso te ayuda, porque te gusta ponerte en los zapatos de los demás y cuando puedes ayudar mueves lo que sea para que así sea. Esa es la razón por la que no soportas estar con una pareja que pone la superficialidad por delante, tu corazón es humanitario y estar con alguien que no comprenda esa parte de ti lo único que hará es entorpecer tu andar. No quieres a alguien que te juzgue ni que minimice tus iniciativas. Para eso mejor te quedas con tu soltería.

Escorpio

Cuando se trata de amar eres bastante selectivo, puede que esa persona tenga el perfil de la perfección, pero no piensas dejarte llevar a la primera, te gusta indagar e ir más allá. No estás dispuesto a compartir tu vida entera con alguien que no conoce el significado de lealtad. Lo que no soportas es estar con una pareja que miente todo el tiempo. Es muy frustrante darte cuenta de que no es genuina ante el resto y eso hace que te sientas confundido todo el tiempo. A ti nadie te ve la cara Escorpio, a veces, ya sabes la verdad, pero estás esperando a que tenga las agallas de decirla. Quieres una pareja limpia, que no tenga secretos. Alguien con quien puedas refugiarte después de un mal día.

Sagitario

A ti te gusta romper hasta con tus propios planes, hay algo en tu interior que ama sentir la adrenalina de lo desconocido y adoras que la vida te sorprenda en cada paso. Es por ello que no puedes estar con una pareja que te quiera tener entre cuatro paredes. No puedes soportar estar con alguien que detesta viajar, divertirse y no se toma los días a la ligera. Tienes ganas de recorrer el mundo y te gustaría que tu pareja te tome fuerte de la mano en cada decisión en lugar de criticar. Quieres a alguien que te escuche, que no se asuste de tus metas y aplauda cada uno de tus sueños. La pareja no rompe tus ilusiones, las apoya, así de simple.

Capricornio

Eres muy minucioso con todo lo que sucede en tu vida. Sinceramente, no permites que cualquiera entre y altere lo que tanto te ha costado construir. Te gustan las cosas de frente y eso de perder el tiempo en una relación que no te beneficia en nada no es lo tuyo. Lo que no vas a soportar jamás en una relación es quedarte con alguien que te acelere, que quiera que hagas las cosas a medias sólo porque ya se desesperó. Tienes tus tiempos bien establecidos y desconfías de todo aquél que no respete tu manera de ser. Estás abierto a los cambios, siempre y cuando, sea por el bienestar de ambos. Sin embargo, no te vas a quedar con alguien que quiere que seas su marioneta.

Acuario

Vamos, para nadie es una novedad que gozas de ver el mundo desde tu lado rebelde. Eres una persona que tiene la mente abierta y que siempre está lista para cualquier sacudida que le tenga preparada la vida. Hay algo en ti que se deja llevar cual ola del mar y que no piensa bajar la guardia fácilmente en sus creencias. Te gusta ser así, poco tradicional y muy aventado. Es por ello que no vas a soportar quedarte con alguien cerrado, que todo el tiempo juzgue tu andar y que quiera que te conformes con sus ideales. No estás para seguir a nadie y mucho menos a un amor que no te comprende. Si esa persona no está lista para romper con su propio caparazón y abrazar sus miedos, simplemente no tiene nada que hacer contigo.

Piscis

Eres noble, inteligente, pero también te das cuenta a la primera cuando alguien no comparte tu manera de ver la vida. En tu corazón hay mucha bondad, encanto y felicidad. Sabes que la persona que te ama respeta eso, de lo contrario no es amor. No podrías quedarte con alguien que no es humilde, a quien no le interesa la compasión que te corre por las venas. No soportas los corazones fríos que lo único que quieren es romperte y hacerte sentir que estás en un error todo el tiempo. Desde luego, comprendes que no toda la gente está preparada para tanto cariño, pero no por eso vas a seguir a su lado. Los insensibles no merecen un asiento en tu vida. Es mejor decir adiós a tiempo antes de que los sentimientos sean más fuertes.