Según la astrología china, así cerrará el año cada signo del zodíaco

Transitamos los últimos días del 2021 y no podemos dejar de pensar como será el próximo año. Sin embargo, saber cómo vamos a terminar el que estamos transitando también es importante saberlo. Por eso, a continuación te contamos cómo va a terminar el año cada signo del zodíaco según la astrología china.

Rata

Las posibilidades están ahí a un paso. Es una buena semana sí y también para el fin de semana si si logras relajar un poco y abrirte a estar bien, a tener alegría en tu vida. Vas a encontrar, a empezar a ver estas oportunidades y esta nueva faceta te va a traer alegría. Así que abrirte será clave abrirte, relajar un poco más, disfrutar y dejar de lado los prejuicios.

Buey

Ahora en las fiestas debes tratar de prestar atención a las porciones, porque puedes estar en cama. Empieza a generar hábitos más saludables, también a disfrutar de todo lo que estás haciendo y logrando y concéntrate más en ti mismo. Qué necesitas para estar mejor.

Tigre

La clave: cambiar el chip, modo positivo, activarte, cumple con tus objetivos, con tus obligaciones. Es momento de hacer las cosas bien y correctamente. No esperes que todo se solucione, si no pones de tu parte para que las cosas salgan bien

Conejo

Hay cambios que vas a estar atravesando, pero éstos son positivos. Tienes una nueva perspectiva a futuro. La energía ya empezó a moverse, así que actívate. Recomiendo signo Conejo que empieces si no sabes hacer pedidos a intencionar, porque la energía para ti viene muy positiva. Activadas con tu propia energía esto se va a dar mucho más rápido

Dragón

La energía de amor está ahí. Atención si estás mirando a alguna persona que ya hasta comprometida, no te metas en líos. Esa persona quizás tampoco está al alcance de tu mano, fíjate en alguien que puedas tener una relación. Alguien que esté en tus posibilidades

Serpiente

Es clave enfocarte en todos los aspectos que quieras de tu vida porque la energía está muy positiva. No te demores mucho en tomar ciertas decisiones, ya que la energía está ahí para favorecerte. Ahora, quizás más adelante no tanto.

Caballo

El estado anímico tiene que estar óptimo para estar bien uno. A no desanimarse o tener momentos difíciles con la familia o enojos. Hay que estar en modo más amorosito y alegre. Es clave que te enfoques en todo lo que está positivo. En el amor hay buena energía. No dejes de ser tu mismo y fluye con tu esencia.

Cabra

A prestar atención acá a tu parte física y emocional, dale mucha atención también al cuerpo. Si no te estás alimentando correctamente o estás con malos hábitos, esta semana tienes muchas cosas positivas por las que aprovechar la energía de cada día. Evita peleas y discusiones, que esto te agota más todavía.

Mono

Buen momento para disfrutar con familia y con amigos. Si estás pasando un momento un poco triste o angustioso, vas a encontrar pronto más alegría. Llegarán noticias que te van a alegrar, así que no te desanimes ni estés en modo bajón. Alégrate porque poco a poco va a ir cambiando todo lo que estás sintiendo.

Gallo

Es clave que si estás un poco bajoneado, no te desanimes que hay grandes oportunidades, buenas noticias que te están por llegar. Levanta el ánimo, a ponerte en modo positivo que en cualquier momento vas a ver cambios y cosas positivas que van a llegar a tu vida.

Perro

Será clave que puedas expresar lo que sientes. Si tuviste malas experiencias no es indicativo de que te cierres y no confíes en personas, que ya que no puedas entablar nuevos vínculos. Clave abrirte, dialoga y expresa todo lo que sientes y todo lo que te pasa, que te va a ir bien

Cerdo

Si bien hay cosas que están positivas, hay otras que están negativas. Vas a tener que encontrar el equilibrio entre relajar y hacerte cargo y cumplir con los compromisos. No dejes de tener tu momentos de relax, esto también lo necesitas para recargarte de energía. Conecta con la energía de la naturaleza para sentirte más revitalizado.