Una provincia argentina evalúa cobrarles a quienes no se vacunen contra el Covid-19

Con el objetivo de "convencer a la gente de que se tiene que terminar de vacunar", el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció evalúan la posibilidad de cobrarle la atención médica a los pacientes de coronavirus que no se hayan vacunado con las dos dosis.

"Tenemos un hospital monovalente muy equipado donde atendemos a todos los pacientes de Covid en un solo lugar en forma gratuita, tenga o no obra social. Hoy un sindicalista me preguntó qué posibilidad había de que no sea gratuito para el que no se quiera vacunar. Fue una idea de una reunión que tuvimos con los sindicatos de la salud y vamos a ver si la podemos implementar", expresó en declaraciones a Radio Con Vos.

Por otro lado, el primer mandatario provincial explicó que "en Catamarca tenemos tratamiento gratuito para todas las personas, tengan obra social o no, pero lo que vamos a evaluar es que los que tienen obra social y no se vacunen tengan que pagar a través de la obra social, que tengan que abonar un coseguro", detalló.

"La idea es que haya responsabilidad en el sector privado respecto del control de la vacunación", señaló el gobernador y puso de ejemplo a las empresas internacionales que "no permiten trabajar a los empleados que no están vacunados".

(Con información de A24)