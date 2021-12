No todo será bueno: te animás a conocer tu horóscopo negro para el 2022

No hay que asustarse, pero por todos es sabido que en la vida pasan cosas muy buenas, normales y también malas.

En esta ocasión te traemos las predicciones de estas últimas, conocidas como el horóscopo negro, para el nuevo año que está a punto de llegar.

Aries

¿Sabes eso que se dice sobre que después de la tormenta llega la calma? Pues más o menos así será tu año, solo que el chaparrón que te espera va a ser maravilloso. Podrás con ello, por supuesto, pero mal lo vas a pasar. Para salir de este pozo tendrás que echarle iniciativa, cosa que no te importará, pero también bajarte un puntito en cuanto al listón que te has impuesto a ti mismo. No es que no seas buena, pero quizá agobias un poco a los demás con tanta energía. Vamos, que por eso no tienes pareja y sí muchos amigos. Que oye, tampoco está mal, ¿no?

Tauro

Rihanna predijo tu 2022 en su canción ‘Work’, ¡porque este verbo es lo único que vas a hacer este año! Te vas a dejar la piel durante tu horario laboral con el fin de escalar puestos en la jerarquía de tu empresa. ¿Es algo que va a suceder? Pues, si te soy sincera, ni los astros lo saben. O sea que puede que sí... o puede que tu esfuerzo sea en balde. Pero ¿por qué no intentarlo? Por otro lado, debes tener en cuenta que emocionalmente será un año de muchas sacudidas. Todos los eclipses se darán en el eje Tauro-Escorpio, así que espera que tu vida cambie muchísimo durante estos doce meses. Verás las rayadas...

Géminis

Ten por seguro que este año tampoco vas a encontrar la estabilidad emocional que necesitas. Básicamente, porque esa actitud bipolar que cambia de opinión a cada momento va a seguir ahí y te va a afectar, sobre todo, a las relaciones de pareja. Entonces, ¿por qué no enfocas todas tus energías de poco compromiso y curiosidad en hacer cosas que no tengan nada que ver con los demás? Algo bueno puede ser, por ejemplo, apuntarte a cursos, probar nuevos aficiones, atreverte a dar pasos que no has dado antes...

Cáncer

Puede sonar contradictorio, pero los dramas que montas por absolutamente cualquier cosa te van a ayudar muchísimo. Sobre todo porque va a llegar un momento en el que tu cabeza no va a dar más, se va a quedar sin ideas para escribir los guiones de nuevas pelis, y vas a por fin ver las cosas desde un punto más frío. Una vez que llegue este momento, te quitarás de encima algún peso que ya se te estaba haciendo bola (a ti y a todo tu entorno). Lo bueno es que ganarás en seguridad en ti misma, aspecto que siempre viene bien. Una lloradita y a seguir existiendo, venga.

Leo

Para creerte la más guay de todos te cuesta muchísimo seguir tus consejos y salir de la zona de confort. ¿Por qué será? Muy fácil, porque en el fondo eres persona, por mucho que te creas el centro del universo. Menos mal que tienes a tu alrededor un entorno —con el que debes ser menos brusca y tratar con más cariño y respeto— que te ayudará a sacar la mejor versión de ti misma. Así que, si en algún momento te sientes sola, ten por seguro que será por algo que tú has hecho. Lo tienes muy fácil. Échale cara también en la cama y pregunta sobre aspectos sexuales que quieres experimentar.

Virgo

Me hace gracia que no entiendas por qué llevas una temporada tan poco alineada contigo misma ¡cuando sabes perfectamente la razón! En cuanto abandonas tus saludables rutinas y te dejas llevar por la fiesta (y el consiguiente drama), petas. Bueno, pues tienes dos opciones de cara a 2022. La primera, seguir pasando de lo que tu cuerpo te está diciendo a gritos. La segunda, hacer caso a esos gritos y volver a establecer una rutina. Y sí, esto quiere decir deporte, descanso y relaciones sanas. Eres una persona de costumbres, pero estas deben hacerte lo mejor posible. ¡No te descentres del camino!

Libra

Vas a decir ‘basta de tanta tontería’ ¡y es lo mejor que puedes hacer! Te has tirado mucho tiempo poniendo buena cara (cuando el fondo quería abofetear a la persona que tenías delante) y dando consejos a persona que jamás han estado ahí para ti... y ya es hora de que te priorices. Esto no quiere decir que se te vaya la olla y seas egoísta. No, hay un termino medio, pero quizá no te hayas dado cuenta de que aguantar todas estas tonterías es lo que te hacía realmente dudar tanto al tomar tus decisiones. Eres un poco pesada con esto, es un hecho, pero este 2022 cambiarán muchas cosas. Básicamente porque, además, huelo desde aquí una ruptura. A ver con quién...

Escorpio

Me duele decirte esto, pero la estabilidad de la unión con tu familia se va a ver afectada este 2022. No tiene por qué significar nada malo, pero estaría bien que estuvieras con los ojos bien abiertos, por lo que pueda pasar. Aunque, piénsalo así: en el mejor de los casos, por fin te decidirás a dejar de vivir del cuento y te independizarás. ¡Ni tan mal! Por otro lado, también debo avisarte de que no la líes cuando conozcas a alguien que te desestabilice tanto que te va hasta a preocupar. Sí, hablo del ámbito amoroso. Puede salir muy bien, pero solo si mantienes los pies en el suelo. Complicado porque los eclipses se producirán en el eje Tauro-Escorpio, pero...

Sagitario

Ya está bien de sentirte la protagonista de tu propio drama. Está claro que 2021 te ha golpeado con dramas pero, chica Sagitario, la vida sigue y en tus manos está subirte al tren o vivir anclada al pasado. Así que no, no me vengas con lamentaciones. Tienes el poder de sanar tus heridas, aprender de ellas e incluso, con ese venazo de marisabidilla que tienes, ayudar a los demás cuando no están en su mejor momento. Así que, quizá me arrepiente de esto, pero cuéntale al mundo lo que sabes y que nadie calle tu voz. Así podrás echar también de tu vida a gente que se debería haber ido hace mucho tiempo.

Capricornio

Me parece estupendo que tu cabezonería te haga tener las cosas muy claras pero, si luego no haces nada, ¿para qué te sirve? Sabes que necesitas pasar a un siguiente capítulo de tu vida, que este ya se te ha quedado corto. Entonces, si no lo haces en 2022, tendrás menos fuerzas para hacerlo más adelante. Cambia de trabajo, se te ha quedado pequeño; conoce nuevas amistades, no te va a venir mal; manda ese mensaje a tu ‘crush’, antes de que sea demasiado tarde. Solo estás alargando el no estar al 100%.

Acuario

Qué manía con pensar que madurar es solo de frutas, eh. ¡Pues es lo que te toca, chica Acuario! No es normal que sigas teniendo la misma relación con todo el mundo desde que eras una adolescente y que te niegues a asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, una de ellas, decirle a esa persona con la que mantienes un lazo amoroso, que no quieres una relación seria. O a tus amigos, que no te apetece estar de cañas todos los días. Toma tus propias decisiones, que ya es hora.

Piscis

¿Que si voy a alimentar que estés más en las nubes de lo normal? Efectivamente, pero es que lo que es, es. Y allí es a donde perteneces. Así que, por favor, deja de hacerte la fría y la calculada, ¡porque no tienes nada de eso! Lo tuyo es repensar las cosas, hacerte tus pájaros en la cabeza y después dramar por ello. ¡No pasa nada! Solo que esto te hace ser más insegura de ti misma. Trabájalo, pero de verdad. Todo no se puede tener, pero sí un equilibrio.