¿Se va la segunda?: con Venus retrógrado tres signos volverán a contactarse con sus ex

El fenómeno de Venus retrógrado vuelve a poner en juego momentos y personas del pasado que pueden alterar convivencias y sentimientos.

A continuación te contamos cuáles son los signos que deberán atentos a la llegad de ex parejas.

Cáncer

Los retrógrados son conocidos por tener ex novios que regresan a sus vidas, y si bien esto puede ser tanto bueno como malo dependiendo de la situación, debes estar preparado para que este sea aún más accidentado de lo normal. Venus está haciendo todo lo posible en Capricornio.

Sentirá lo apreciado que se siente por aquellos en su vida, especialmente a través de una dinámica de relación. Pero también jugará un papel importante en cualquier secreto que tenga en sus relaciones, tanto presentes como pasadas. Esto es gracias a que Capricornio pasa el rato en su séptima casa de relaciones, lo que durante el retrógrado significa que abundan las cosas del pasado, esto también incluye a los ex amantes.

Con ese vínculo con sentirse valorado, es posible que se dé cuenta de que ha tenido un ciclo de estar con personas emocionalmente inaccesibles, o puede ser porque un ex no lo había apreciado en algún momento. Aún así, ahora lo están, y por eso regresan para ver si pueden recuperar al que se escapó.

Con la luna en Gema colgando en tu duodécimo mientras Venus se vuelve RX, significa que hay algo en tu vida que está a punto de ser expuesto. Estos podrían ser sentimientos que un ex tiene por ti o incluso sentimientos por un ex que estás escondiendo de tu pareja actual. No es un momento horrible para al menos darle tiempo a un antiguo ex para conversar, solo tenga cuidado de no saltar demasiado rápido, al menos hasta antes del 8 de enero.

Libra

Como uno de los signos dominantes de Venus, no es de extrañar que haya algo inesperado reservado para usted durante esta temporada retrógrada; lo único es que puede llegar demasiado cerca de casa. Literalmente. Si bien se esperan cambios en nuestras relaciones durante este tiempo para usted, es algo de lo que debemos ser un poco más cautelosos.

Eso es porque Venus en Capricornio ilumina tu cuarta casa de hogar y familia, mientras que Quirón directo (también el día 19) activa tu séptima casa de relaciones.

Es posible que un ex regrese a lo grande, especialmente si era alguien con quien viviste anteriormente o con quien incluso estuviste comprometido. Pero tu historia parece un poco más optimista, gracias a Quirón. Es posible que con este asteroide girando directamente el mismo día, esta sea una historia de personas que necesitan pasar un tiempo separadas antes de poder volver a estar juntos.

Quirón tiene que ver con la curación, por lo que en este caso, usted o su ex podrían haber tenido el tiempo que ambos necesitaban para trabajar en sí mismos y ahora pueden estar listos para volver a estar juntos. Supongamos que no es alguien con quien estuviste tan seriamente involucrado. En ese caso, debe prepararse porque la relación, si se reúne, puede avanzar más rápido de lo esperado.

No hay nada de lo que necesariamente ser demasiado cauteloso, aparte de si estás hablando con un ex. Aún así, actualmente vive con alguien, por lo que puede ser seguro explorar esto. Solo asegúrese de estar practicando todas las lecciones que ha aprendido recientemente.

Acuario

Por lo general, la gente escucha que un ex regresa y eso hace que nuestros estómagos se revuelvan, y aunque puede ser positivo en algunos casos, desafortunadamente, no parece ese caso para ti. Capricornio se adentra en tu duodécima casa de secretos. Si bien esto puede ser el inconsciente, en términos de Venus Retrógrado, generalmente se trata de cosas que sucedieron que no sabíamos en ese momento.

Esto puede hacer que pienses de manera diferente sobre un ex en tu vida y puede hacer que cambies de opinión acerca de ser su amigo. O incluso piensa que podrían ser parte de tu futuro. Solo tenga cuidado con las personas de su pasado que no son realmente honestas con usted porque, con Tauro en su cuarta casa y familia, podría recibir noticias sorprendentes o incluso un invitado adicional de vacaciones.

Esto se debe a que mientras Venus se encuentra en lo profundo del inframundo y se deshace de todo lo que ya no necesita, experimentaremos la tercera y última cuadratura para 2021 entre Urano y Saturno. Urano es el planeta de sorpresas y eventos inesperados. Por lo tanto, pasar el rato en la casa que gobierna la parte más íntima de tu vida mientras Venus se abre camino a través de uno de los secretos significa que es probable que las cosas no salgan según lo planeado durante las próximas semanas.

También está concluyendo su regreso a Júpiter, así que trate de ver que todo está sucediendo para su mayor bien. Esté atento y tenga cuidado con los mensajes directos a los que responde. No es necesario que responda a todos los mensajes que reciba.