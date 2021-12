Esta semana la rompen toda: conocé de qué signos se trata

Diciembre está jugando sus últimas cartas y algunas de ellas le vendrán muy bien a algunas personas en particular.

A continuación te contamos cuáles son los tres signos del zodíaco que se verán beneficiados en varios frentes esta semana.

Aries

De principio a fin, esta semana se pondrá en forma para ti de formas muy interesantes. Primero, te sentirás cargado, inspirado; lo que dejaste está a punto de emerger de nuevo, y es más que probable que sea una idea creativa que de repente parece encajar en el lugar correcto en el momento correcto.

Reconoces que esta idea no era correcta, hace tanto tiempo, cuando la pensaste por primera vez. Pero ahora, de repente hay esperanza; esto puede funcionar! Lo que es aún mejor es que te sentirás apoyado en tus esfuerzos y en tus sueños.

Hay personas a tu alrededor que quieren ayudarte a encontrar lo que te hace más feliz. Cada día de la semana te acercará más a tu meta, aunque la finalización está lejos, lo que significa que hay MUCHAS cosas que puedes esperar.

Tauro

Lo que te hace sentir tan bien esta semana es el amor, dulce amor. Puede estar en él, o puede estar a punto de caer en él, pero está ahí y te hace sentir un hormigueo y una sensación maravillosa.

Esta también es la temporada navideña y planeas aprovecharla al máximo. Tu pareja se trata de hacerte sentir fantástico, y para el fin de semana, probablemente habrás recolectado muchos regalos y la promesa de más por venir.

¡Es una semana materialista para ti como si eso fuera algo malo! Estarás compartiendo buenos momentos con amigos y una sensación de seguridad te inundará como una cómoda manta.

Nadie se interpone en tu camino ni arruina la diversión, y la diversión es exactamente lo que quieres. Si realmente quieres ponerte manos a la obra, toda la semana se trata de diversión, buenos momentos, regalos y felicidad. ¡Vaya Tauro!

Leo

Lo que puede comenzar como una semana de confusión se convertirá rápidamente en un momento inesperadamente bueno.

Es muy probable que planeara hacer algo esta semana que no salió bien. Está bien, no fue un gran problema ... sin embargo, con lo que no contabas es que tus planes frustrados se convertirían en los ingredientes de algunos de los mejores momentos de tu vida.

La sensación es buena en todos lados, eso significa que su relación está funcionando, su vida familiar parece relativamente libre de dramas (lo cual dice mucho durante la temporada navideña) y su trabajo va en la dirección que le agrada.

Otra cosa interesante que puede ocurrir es el fin de una deuda; o pagará una gran factura o se sentirá lo suficientemente seguro financieramente como para saber que las facturas se pagarán en poco tiempo.