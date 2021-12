El amor en el 2022: mirá qué te espera según tu signo

El año 2022 asoma como una nueva esperanza en varios frentes y más aún tras dos años marcados a fuego por la pandemida de coronavirus.

En este nuevo escenario se renuevan oportunidades para todos, principalmente en terrenos del amor. A continuación predicciones de cómo le irá a cada signo.

Aries

Te salió la carta de la puerta, de la recuperación personal y de la felicidad. Recuperas tus proyectos y tus planes que habían quedado entrampados. Te viene felicidad a partir del mes de marzo cuando el sol comience a ocultarse. No te sientas atado de manos si la relación con tu pareja no funciona, lo mejor es desatarte. Cuídate de la infidelidad, del engaño de alguien que pueda romper tu corazón. Si hablamos de salud, tienes que cuidar tu columna vertebral y cervical, ese será tu punto débil. Pero te viene una tormenta de buena suerte. Hay una sorpresa gratificante en el mes de julio. Este 2022 será un año bueno, donde tus problemas se comienzan a solucionar

Tauro

Año de la abundancia, la bonanza y el dinero ¡Viene la platita! Pero por otro lado, el ángel sanador te dice que no te preocupes que tu salud estará mejor que el 2021. Cuídate de las alergias. El ángel de la fuerza te dice que: aprecies el amor que te brinda tu pareja, este 2022 es ideal para un embarazo.

Géminis

Para ti se te abre la puerta de la espiritualidad, vas a tener contacto con tu mundo interno, luego de ello viene la paz y el sosiego para ti. En cuanto al amor, no te vendes los ojos, no seas ciega o ciego. Si la relación con tu pareja no está funcionando tienes que darte un tiempo conversar definir y decidir, y si no funciona es una relación nociva, date tiempo para encontrar la persona idónea para ti mi querido Géminis. Cuida bastante tu salud, cuídate de las afecciones pulmonares, cuida tus bronquios, cuida tu estómago. Si hablamos del dinero, recibes un dinero de forma inesperada para el mes de febrero.

Cáncer

Procura que este año 2022, la ansiedad, la depresión, la desesperación y la angustia se vayan de tu mente y de tu corazón. En ti está que todo esto se marche, recuerda que a veces eres vehemente, a veces terminas de estropear algo por tu vehemencia y la vehemencia te lleva al estrés y la ansiedad. El ángel del amor anuncia que tu relación será buena, será pareja y que te irá muy bien en el amor pero que evites confundir lo que es la relación sentimental con lo que es la relación de familia. No mezcles tu relación de amor con otras relaciones, tienes que darle su lugar. Este 2022, es un año bueno para la economía ya que el 2021 no lo ha sido, no despilfarres tu dinero, acuérdate quien te ayudo en tus momentos difíciles, guarda plata para el futuro. Tu salud ha mejorado y seguirá mejorando notablemente.

Leo

Si no tienes pareja o si tu relación no esta buena, te cuento que tomas la decisión adecuada en el camino de vida y se te abre la puerta del amor para que te vaya bien. Acciona, no te quedes callado, habla, di: “me gustas”, ella o tu pareja no van a adivinar lo que tú quieres, expresa tus sentimientos en este año, no calles lo que tienes que callar, será un año bueno para viajes. Hablando de la economía tienes que ser una persona sensata, sobre todo con tus gastos y tienes que saber organizarte para que todo vaya muy bien. Si hablamos de tu salud, cuídate, si fumas, no lo hagas, si tomas, trata de controlarte. No vaya a ser que por exceso de cigarro o de trago vayas a dañar tu salud. Los astros te advierten y tú tomas las decisiones del caso.

Virgo

Recuerda que en el 2021 has estado sufriendo en la parte económica, ya sea sacando de un lado y tapando el otro. Este año piensa bien, no te llenes de deudas, piénsalo bien porque cuando estas en desgracia nadie te ayuda. Cuídate de la gente envidiosa y mal intencionada. Tendrás una sorpresa de un familiar que viene del extranjero y te va a apoyar en todo. Cuida tu vista, no dejes de visitar al oculista porque la parte vulnerable de tu cuerpo y tu cara es la visión y eso es muy importante. No lo dejes de lado, tómale la importancia del caso. En el amor, desentrámpate del pasado, abre tu corazón al presente y al futuro, el pasado queda enterrado, no seas terco, no seas vehemente mi querido Virgo.

Libra

Este año 2022 serás una persona sensata en toda clase de aspectos, ya sea en el amor, en tu vida laboral o profesional. Tu arcángel Uriel, que pertenece a Libra, te ayudará a salir de tus penas y angustias. Vas a ir bien económicamente, sigue ahorrando, gasta lo debido, pero no permitas que nadie se aproveche de ti, Este año la paciencia la sigues aplicando, está bien ser bueno pero que no te abusen. El amor se perfila muy bien, si sufriste, si te deprimiste porque te dejaron o te humillaron y no eres feliz, olvídate de esa persona, no sirve, este año vienen cosas buenas en el amor. Este año es un año de cambios y si tienes tu pareja, consérvalo que será un amor eterno, ¡qué bonito!

Escorpio

Este año te gustará vivir en comunidad y en unión con tu familia, habrá una integridad grande con tu familia. Te cuento que habrá abundancia, el trabajo te va a florecer, la plata te va a crecer y los alimentos te van a abundar. En el amor, confórmate con tener lo que ya tienes, una familia feliz y una familia unida. Este año será tu victoria, sobre todo en lo que serán los lazos afectivos, te irá muy bien mi querido escorpio. Por el lado de la salud, cuidado con tus riñones tus vías urinarias, toma bastante líquido.

Sagitario

Mi querido Sagitario, este año el ángel sanador de todos los tiempos te ayudará a combatir tu estrés, tu tensión, tu miedo tu pánico, tu fobia. De repente te metes en un caparazón y tienes miedo de todo, tienes miedo de los robos, tienes miedo de los acosos, no temas, evita el temor. El ángel de la fuerza te dará fuerza ante la tormenta y ante la adversidad. No permitas que nada ni nadie te rompa el corazón, los lazos afectivos serán buenos para ti, la puerta de la felicidad sobretodo en la parte económica, será buena, adquirirás un inmueble. Recuérdalo mi querido sagitario, tenemos la carta de la victoria y la carta del espejo donde tú todo lo verás claramente pero ármate de valor.

Capricornio

El sol te ilumina, el sol te irradia y el sol se posesiona de tu signo conjuntamente con la diosa luna que te emana sentimentalismo, que te emana pasión y esa energía positiva para lograr tus metas. En tu salud, cuídate de la ansiedad, mide tus palabras, de repente eres demasiado sincero y eso les hace daño a las personas, no te compares con nadie. Tú eres un ser exclusivo y no hagas comparaciones, porque terminarías mal parado. No firmes contratos sin antes leer varias veces. Por otro lado, en el amor no escojas una cara bonita si no tienes pareja, escoge una envoltura con un contenido precioso y que dejes tus celos de lado sino no encontrarás la clave de la felicidad.

Acuario

Paciencia, este año aplica la paciencia, tienes muchas cosas que resolver, tienes muchas cosas que decidir pero si aplicas la paciencia y eres una persona sensata todo te irá bien. El dinero fluirá para ti en el mes de enero, ¡ahorita! El dinero fluye, habrá un ascenso en el trabajo, tu economía mejora pero líbrate de la gente envidiosa, hay mucha gente envidiosa a tu alrededor, que quiere tu puesto, quiere tu inteligencia. Tu perteneces al signo de la inteligencia, los más inteligentes del zodiaco son los del signo del Acuario seguidos por capricornio y libra, cada signo tiene sus virtudes. Estas planificando un viaje, ese viaje lo vas a hacer de todas maneras y te va a ir bien. Te van a aumentar el sueldo y también te van a aumentar el trabajo. El ying y el yang, lo bueno viene a ti y lo malo se va de tu vida. El amor está muy bonito para ti, tu pareja se va a pegar más a ti, pero acuérdate que te gusta la libertad, no te gusta que te coaccionen y ni que te presionen, no te gusta, te gusta ser un ave fénix y volar por donde tú quieres, pero la puerta del amor te persigue y vas a estar muy pegado a tu familia que adoras y que son tu razón de ser. Cuida tu hígado graso, cuida la parte del estómago, no comas comidas que no te fortalecen, que simplemente te engordan, te inflan y te hacen daño. Cuida tu ansiedad, de repente comes por ansiedad y estrés, este año contrólalo

Piscis

Cuídate de la carencia financiera, lo que tienes consérvalo, no regales tu plata a una persona que finge que no tiene dinero y se aprovecha. Será el año de los viajes, harás muchos viajes aplicando la paciencia, viajarás a visitar a un familiar que se encuentra delicado de salud. En cuanto a la parte laboral, los astros te favorecen se presenta una nueva oportunidad de trabajo pero te llenas de indecisiones, eso consúltalo con tu cerebro y tu corazón. En la parte sentimental te va a ir bien, sobre todo si tu pareja es del signo de libra o si tu pareja es del signo de acuario. El trabajo viene a pasos lentos pero firmes y seguros, cuídate de los dolores del talón de Aquiles y de los dolores de cabeza y de problemas de rodillas.