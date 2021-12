¡Zafó Lilita! La sobreseyeron por su fiesta de cumpleaños

En diciembre del 2020, la jefa de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, celebró su cumpleaños y tras viralizarse las fotos de esos momentos y fue denunciada por violar las medidas de aislamiento que se habían impuesto por el Covid-19. La diputada celebró con un grupo de mariachis y 70 personas, y tras una investigación judicial, fue sobreseída.

Así lo determinó el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien sostuvo que no se había cometido delito, ya que el evento no se había ocultado, sino que por el contrario fue difundido en varios medios de comunicación. Para el juez, “ese no hace más que robustecer la idea de que Elisa Maria Avelina Carrió interpretó que su obrar era ajustado a la normativa vigente, en tanto de considerarlo ilícito, lo presumible hubiera sido que intentara no hacerlo público”.

En su momento, Carrió había aclarado que cuando celebró su cumpleaños en Argentina se encontraba vigente el Distanciamiento Social Obligatorio y no el Aislamiento Social Obligatorio, por lo que no hubo violación del decreto presidencial.

En su resolución, el juez entendió que no se podía avanzar en una acusación penal contra Carrió. Destacó que “a mediados de diciembre distinto portales se hacían eco de inminentes habilitaciones para fiestas de hasta 200 personas al aire libre, con protocolo, distanciamiento y un 30 por ciento de aforo”. “Las medidas sanitarias de entonces eran muy variantes, en tanto los decretos y resoluciones que se publicaban cada 14 días normalmente iban modificando el panorama y como se dijo escalonadamente realizaban apertura”, explicó el juez.