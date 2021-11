¡No lo pensés más!: los signos más propensos a romper con sus parejas antes de 2022

Las relaciones de pareja son todo un mundo en sí y en estas últimas semanas del 2021 las personas que atraviesan una crisis cuentan con una vibra extra para tomar la decisión de romper.

A continuación te contamos cuáles son los signos que se encuentran en estas circunstancias.

Géminis

Lo único que realmente duele aquí, cuando entras en la influencia del sextil Plutón de Neptuno, es que has experimentado este sentimiento antes del sentimiento de desenamorarte. El desenamoramiento trae melancolía y profunda tristeza, y aunque odias pensar que esto es algo que puedes tener más de una vez en la vida, ahí estás, haciéndolo de nuevo.

Enamorarse de alguien que depende de que estés enamorado de él. Bueno, van a tener que lidiar con eso, ¿no es así? No puedes cuidar los sentimientos de otra persona , ni puedes 'arreglarlo' para ellos.

Esta persona simplemente ya no está en tu 'jurisdicción' y te has enamorado de ella. No te sientes bien con eso, pero que así sea. Es lo que es, ¿verdad, Géminis?

Escorpión

Neptuno sextil Plutón es uno de esos tránsitos a los que la gente de Escorpio reacciona bien, ya que te pone en movimiento y te permite alcanzar una meta. En este caso, el objetivo es decepcionar fácilmente a tu pareja, porque tarde o temprano tiene que saber tu verdad.

Ya no estás enamorado. Nunca te propones herir a nadie, pero puedes y lo harás si es necesario. No ves la necesidad de lastimar a esta persona, pero no sientes que puedas seguir otro día bajo el pretexto de 'ser pareja'. El sextil de Neptuno con Plutón te hace reconocer que no te sientes en pareja.

Te sientes como una rata atrapada que va a morir si no te liberas de la trampa que es tu relación actual. Tu mente se tambalea durante cualquier tránsito de Plutón, y con Neptuno sextil con Plutón, es como si todo lo que pudieras pensar fuera en escapar.

Piscis

Te enamoraste y ahora tienes que lidiar con eso. Neptuno, el sextil Plutón, hace que este sea un problema de "centro y centro" en su vida.

No quieres mentirle a tu pareja, pero tampoco puedes mantener esta fachada por mucho más tiempo. Necesita saber que ya no estás enamorado, pero, ¿Cómo demonios les harás saber esto cuando todo lo que quieres hacer es evadir, evadir, evadir?

Si bien Neptuno sextil Plutón permite el acceso a su propia profundidad interior de pensamiento, no inspira la comunicación.

Por lo tanto, tendrá que averiguar el momento y el lugar adecuados para decepcionar a tu persona con facilidad, sin desorden. Ya no estás enamorado, pero ¿esto tiene que convertirse necesariamente en una guerra? ¡No, Piscis, no es así!