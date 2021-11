Ingreso de turistas a Argentina: flexibilizan medidas para ciertos extranjeros no vacunados

Desde el 1 de noviembre Argentina liberó sus fronteras a turistas extranjeros de todo el mundo, con la condición de que los mismo demuestren que cuentan con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, según el último del Ministerio de Salud se establecieron nuevas condiciones para que algunos extranjeros no vacunados puedan ingresar también, pero con ciertos requisitos.

Así se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. La Resolución 2948/2021 del Ministerio de Salud habilita el ingreso al país de las personas que puedan acreditar esas condiciones, sin tener el esquema de vacunación completo.

¿Quiénes son los exceptuados?

La medida flexibiliza los requisitos de ingreso al país de aquellos extranjeros que sean "familiares directos de argentinos o residentes en el país que viajen por motivo de visita familiar" (hijos, padres, cónyuges o convivientes de argentinos o residentes) o quienes viajen por motivos laborales, diplomáticos o deportivos competitivos.

Las personas interesadas en acceder a la eximición de contar con el esquema de vacunación completo deberán presentar "partida de matrimonio o de nacimiento, certificación de unión civil / convivencial o certificación emitida por autoridad local que pruebe convivencia, documento nacional de identidad argentino del familiar dador del criterio.

También se requerirá que "la documentación esté apostillada con copia de pasaporte y se declare la fecha programada del viaje", se informa en el Boletín Oficial.



La nueva medida también aplica a "extranjeros no residentes que viajen por motivos de trabajo, negocios, estudios, capacitación, viajes oficiales de diplomáticos o funcionarios o por ser deportista y requerir participar de un evento deportivo y que manifiesten no contar con esquema completo de vacunación según criterio establecido por país de procedencia".



Todas estas personas que deseen ingresar a Argentina deberán presentar documentación que justifique el criterio invocado, ya sea carta del empleador, carta del invitante en el país, o de la contraparte comercial, carta oficial del organismo del Estado que envía al funcionario extranjero en misión oficial o constancia de inscripción en institución educativa o en congreso o invitación de la entidad deportiva que organiza el torneo internacional reconocido por el Ministerio de Transporte de Turismos y Deportes.



También están comprendidos en este punto los extranjeros a quienes se les otorgue un visado en categorías migratorias permanente o temporaria, que manifiesten no contar con esquema completo de vacunación según criterio establecido por país de procedencia. En todos los casos se deberá presentar copia de pasaporte y declarará fecha programada del viaje y se verificará la visa otorgada.

Aquellas personas que ingresen sin el esquema completo de vacunación contra covid-19 por motivos de salud, se dará inmediata intervención a las autoridades de la cartera sanitaria para que se evalúen "los antecedentes del caso por parte de sus áreas competentes".

En todos los casos, la documentación que acredite las condiciones y requisitos referidos en esta Resolución "deberá ser portada por la persona que ingresa al país en todo momento, al menos durante los primeros 14 días de ese ingreso", así lo solicita el Ministerio de Salud.

Fuente: MDZ