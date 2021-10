Una brutal balacera con más de 50 disparos: un policía y su amigo se enfrentaron a 12 asaltantes

Un brutal ataque se vivió en la localidad de Isidro Casanova, La Matanza, por 12 malvivientes que le quisieron robar al dueño de un frigorífico. Hubo más de 50 disparos, cinco minutos "de bala y bala", y no se trató de "un robo al voleo". La víctima, Pablo Encina, de 51 años, estaba acompañado de un policía, que se encontraba de franco servicio, y resultó herido.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales, el hecho ocurrió este martes en la tarde en la zona de calle Madrid y Balbastro, cuando los hombres circulaban en un Fiat Mobi. En él iban Encina y su amigo policía, quien estaba vestido con ropa de civil. El efectivo resultó herido e internado en el Hospital Paroissien de San Justo. "Lo van a operar. Está fuera de peligro, pero tiene comprometida una pierna", detalló el dueño de un frigorífico.

El intento de robo comenzó cuando el auto en el que iban los dos amigos fue interceptado por una camioneta Volkswagen Tiguan. De acuerdo a lo que dijo Encina a TN "me corta el paso y doy marcha atrás, y ahí viene un Citroën C4 que me pega en el costado. Me subo a la vereda con el Fiat Mobi y nos empezaron a tirar".

El empresario, quien padeció un roce de bala en la pierna derecha, contó que avanzó "media cuadra más y se paró el auto". El dueño del frigorífico detalló que de la Tiguan descendieron "cuatro delincuentes" y que, además, había otros cuatro en el C4 y el mismo número de ladrones en dos motos "con ropa policial". Para resistir al asalto, su amigo "se bajó del auto y les empezó a disparar también". Y precisó que el feroz enfrentamiento armado los puso en fuga a los delincuentes.

A raíz del tiroteo, el suboficial mayor resultó herido de bala en ambas piernas y confirmaron que fue internado en Hospital Paroissien. De los malvivientes, no se supo nada hasta el momento.

(Fuente: Crónica)