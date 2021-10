Desde pinchazos hasta mordidas: la historia de tortura que sufrió un bebé antes de morir

Mientras se vive una total conmoción por la muerte del pequeño León Aquino, un bebé de 18 meses que perdió la vida asesinado por su mamá y padrastro, se realizó el entierro en el Parque Municipal de Berazategui. Este fue el final de una historia de maltratos físicos que empezaron desde que nació, y del cual también eran víctimas sus hermanos.

Carmen Aquino es la hermana de Yésica, la madre del menor, quien está imputada por "homicidio agravado por el vínculo, premeditación, ensañamiento y alevosía". También lo está su pareja, Roberto Fernández, sobre quien pesa la misma acusación a excepción del agravante por el vínculo. Roberto vivía con los seis hijos de Yésica, en una humilde vivienda del barrio Villa Mitre, en Berazategui. Entre esas cuatro paredes los menores habrían sido víctimas de torturas físicas, que se revelaron tras la muerte del bebé.

El último lunes León fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo y luego derivado al Hospital El Cruce, en Florencio Varela, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de una "septicemia traumática", de acuerdo a lo que arrojó la autopsia. Esta infección se habría desencadenado a raíz del brutal ataque que vivió.

En esa línea, Carmen contó que sus sobrinos, los otros hijos de Yesica, de 12, 11, 9, 7, y 4 años, le revelaron en un estremecedor relato las torturas que sufrían a manos de su madre y padrastro. "Uno de los nenes también me contó que la mamá le mordió el brazo y que le rasguñó la cara. Ella los mordía", expresó. No obstante, remarcó que "los chicos no comían y que los bañaban con agua fría".

Además, el acusado "le pellizcaba las piernas, les pegaba para que hagan la tarea, y al bebé le pinchaba en los pies con alfileres", sostuvo Carmen. En estos momentos, los niños quedaron bajo su cuidado y de su otra hermana, Ayelén. Cabe destacar que los médicos forenses extrajeron una aguja oxidada del cadáver de León. A la vez que hallaron pinchazos en distintas partes del cuerpo y mordeduras en la zona del cuello.

(Fuente: Crónica)