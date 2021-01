Horóscopo chino: así será el año del búfalo para cada signo del zodiaco

Según el horóscopo chino, el buey es el segundo animal del zodíaco y es el que viene inmediatamente después del año de la rata . Le siguen el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo.

Cada signo del zodíaco sigue un año completo, reapareciendo siempre solo después de 12 años. En cuanto al búfalo de metal o al buey, por ejemplo, la última vez que fue protagonista de un año propio se remonta a 2009. En cuanto a los signos, para saber si perteneces o no al signo del buey es necesario hacer un cálculo a partir de tu año de nacimiento.

En el caso del año del búfalo , por ejemplo, se debe considerar que a partir de 1901 se repite cada doce años y por lo tanto en principio será el animal que represente a los nacidos en: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y precisamente 2021. pero además, para averiguar qué signo del horóscopo chino somos, debemos tener también en cuenta el período exacto en el que entró en vigor el año nuevo chino en el año de nacimiento.

De este modo para los nacidos en los meses comprendidos entre enero y marzo, el signo correspondiente podría ser entonces el que es anterior o el inmediatamente posterior al signo regente . Esto luego se asociará también con el elemento del año de nacimiento de uno, que varía de un año a otro. Un cálculo complejo que sin duda hace que cualquier horóscopo chino sea más preciso.

¿Qué representa el año del búfalo de metal o año del buey?

Si hablamos de símbolos, el año del búfalo de metal o del buey (que para el horóscopo chino entrará en vigor a partir del 12 de febrero) representa la prosperidad y la redención de tiempos difíciles . Un año en el que se debe aprovechar para cosechar lo sembrado y producir aún más para el futuro.

Este va a ser un año o un momento en el cada uno puede confiar en sí mismo y aspirar a convertirse en mejores personas. Todo trabajo realizado sobre uno mismo estará destinado a ser exitoso, especialmente si hay un gran compromiso mental y físico detrás de él.

Para todos aquellos que hayan nacido bajo este signo, se suele decir que el año que nos corresponde no es un buen año. La astrología china considera así que el año del búfalo de metal o año del buey no será un año de suerte para quienes hayan nacido bajo este signo. Por eso siempre es mejor tener un buen amuleto de la suerte para llevar durante todo el año de modo que la mala suerte no nos alcance. Lo que se suele aconsejar es tener algo que simbolice a tu animal de referencia y llevarlo siempre contigo. Un amuleto de la buena suerte que, en general, también será bueno para los demás signos del zodíaco.

Cómo son los nacidos bajo el signo del búfalo de metal

Dicho esto, los nacidos bajo el signo del buey o del búfalo son personas llenas de ideales, dotadas de mucha paciencia y siempre dispuestas a dar lo mejor de sí mismas en cualquier circunstancia. Vinculados a la familia son fieles amigos y amantes y gracias a sus múltiples cualidades demuestran ser personas especialmente queridas por todos. Poco influenciados, tienen un carácter fuerte y esto los predispone a obtener una buena dosis de éxito.

Lo que está a punto de llegar es, por tanto, un año dedicado a la paciencia pero también fuerte y capaz de apuntar directamente a los objetivos. Un año que, bien vivido, puede conducir al crecimiento tanto como personas como en la vida, encontrando así un futuro que sea lo más parecido posible al deseado.