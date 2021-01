Estos son los signos a los que les cuesta mucho olvidar a su ex

Así como hay signos que cuando terminan una relación no dan marcha atrás, así se mueran por hacerlo, hay otros signos del zodiaco que no pueden superar a sus parejas. No importa cual haya sido la gravedad de la causa de la ruptura, para estos hombres es muy difícil cerrar la puerta y seguir adelante.

Claro que la tendencia de estos hombres a regresar a relaciones pasadas y no poder rehacer su vida con facilidad puede estar influenciada por los astros y los rasgos del signo del zodiaco al que pertenecen.

Para comprenderlos mejor estos son los hombres que jamás superan a sus ex parejas:

GÉMINIS

Géminis cierra la puerta pero siempre deja una ventana abierta. Nunca pierde el contacto del todo con sus ex parejas y siempre están en busca de un encuentro casual para ver qué sucede. Ellos suelen arrastrar el dolor y el sufrimiento por años, probablemente jamás vuelvan a enamorarse.

PISCIS

Ellos nunca olvidan, sobre todo cuando se enamoran. Es tanto lo que entrega emocionalmente piscis en una relación que le cuesta mucho despegarse del todo. Es un signo al que le cuesta comenzar algo nuevo por eso siempre tardarán en reaccionar y primero averiguarán la situación en la que se encuentra la persona antes de aventurarse a una relación.

ESCORPIO

El caso de los escorpianos tiene que ver con una intención de control y de poder más que por algo romántico. Hay algo en ellos que les hace querer sentirse dueños de la otra persona y por eso, una vez que ha terminado la relación, necesitan comprobar que aún están en el pensamiento de su ex.

TAURO

Para tauro reconquistar a su ex pareja se convertirá en todo un desafío. Los taurinos buscarán cruzarse con sus ex en diferentes eventos sociales donde puedan seducirlos usando sus armas más letales.

ACUARIO

Al igual que los geminianos, acuario dejará una puerta abierta y lo hará a través de las redes sociales. Los acuarianos estarán pendientes de sus ex y mandarán sutiles indirectas hasta que reaparezcan.

Fuente: Diario Uno.