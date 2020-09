¿Cada día el trabajo es más duro?: mirá qué es lo que más y lo que menos te cuesta, según tu signo

Aries

Este signo se relaciona con la rapidez y la poca paciencia, por eso su trabajo debe ser 100% creativo. Los nacidos bajo el signo de Aries son tan, pero tan imperativos, que siempre resolverán lo que se les pide. Por lo general les dan el trabajo que nadie quiere hacer ya que su ego es fuerte y de alguna forma solucionan cualquier tema. Muchas veces son militares, porque su don de mando es natural. No pueden estar mucho tiempo haciendo lo mismo, la rutina los agobia y los desafíos les encantan. Es un buen empleado pero en lo posible déjenlo trabajar solo.

Tauro

Es el perfecto cajero y empleado administrativo, forma “su chacrita” y odia los cambios. Le encanta la rutina y la construye día a día. Todo tiene un orden, es prolijo, metódico y muy constante, podés confiar en él. Verlo trabajar da placer, pero no lo apures con trabajo atrasado porque demorará más de lo pensado, debe estar haciendo siempre lo mismo para funcionar bien. Es un buen empleado, pero hay que tratar de no cambiarle la tarea porque se esto le genera mucha inestabilidad y muchas veces no sabe cómo superar los cambios.

Géminis

Es un empleado netamente comercial, son los que “te venden un buzón”. Tienen el diálogo justo en el momento exacto y logran convencerte de cualquier cosa. Son prácticos y sumamente inconstantes, no pueden soportar la monotonía, es más: piden a gritos que se le dé algo diferente para hacer. No es nada puntilloso, todo lo hace de la forma más rápida posible, quizá prestándole poca atención a lo que hace, logra cambiar varias veces de trabajo. A este empleado no podés tenerlo en un escritorio, sino ponerlo a “vender” de entrada.

Cáncer

A pesar de que es un empleado cambiante, siempre tiene presente el trabajo anterior, todo lo que hace en lo laboral lo marca y no lo olvida. Es bastante inconstante, puede tener un momento en el que trabaje muchísimo y luego etapas que hace solo lo justo y necesario. Es creativo, necesita cambiar y moverse, le gusta trabajar con gente querida. Muchas veces deja inesperadamente un trabajo para hacer otro que no tiene nada que ver. Se aburre si no logra los cambios esperados. Hay que saber aprovechar a este trabajador.

Leo

Tiene un don de mando tan pero tan grande que muchas veces “sin querer” termina mandando a su propio jefe, no puede con su condición. Necesita hacer cosas importantes y trascendentes. No puede hacer siempre lo mismo, su trabajo debe “notarse” para que lo siga haciendo. Hay que vanagloriarlo continuamente para que su desempeño sea constante. Desde que entra a la oficina te das cuenta que tiene dominio de todo y aunque no lo tenga, se vende bien. Es un empleado “a más” no lo achiques nunca porque no querrá trabajar más contigo.

Virgo

Es puntilloso, constante, crítico y determinado. Te hará ver siempre estas características. Es puntilloso porque no se olvida de ningún detalle, constante porque difícilmente falte a trabajar, crítico porque te dirá si estás haciendo las cosas mal con suma diplomacia y le terminarás dando la razón y determinado porque siempre está seguro de lo que está haciendo, es consciente de su trabajo. A este empleado que hay que saber “sacarle el jugo” ya que tiene mucha fuerza y difícilmente diga que no puede con algún trabajo.

Libra

Necesita estar con amigos y gente querida, su entorno social es importante y si trabaja con presión, no rinde como debería. Es sumamente diplomático y si ve que estás haciendo algo mal te lo hará ver sin que te moleste, su buena educación es lo más importante por sobre todas las cosas. También necesita estar en el área comercial, rinde más, y tiene el don de caer bien y generar conocidos en todos lados. Es un empleado que tiene carisma, buen diálogo y siempre te hará quedar bien con tus conocidos.

Escorpio

Es tenaz, voluntarioso, con carácter fuerte y muy determinado en lo que quiere hacer. Le podes dar cualquier tipo de trabajo porque lo termina en tiempo y forma. Si ve que te estás equivocando no dudará en decírtelo y demostrártelo a la vez. No tiene que trabajar con un grupo grande de gente, busca privacidad y misterio. Son muy buenos inspectores, pueden desempeñarse en la auditoría de cualquier empresa. Este empleado cumple y no falta, pero cuando tenga vacaciones no lo llames porque su descanso es sagrado y no te contestará el celular.

Sagitario

Son divertidos, aniñados, gritones y sumamente atropellados. No pueden estar contando plata, todo lo tienen que hacer rápidamente para poder empezar con otro trabajo, odia los trabajos tediosos y rutinarios, debe estar con varias actividades en el día. Debe estar en el área comercial para distraerse, esto le hace bien y tiene carisma para eso, todo de alguna manera lo resuelve pero quizás obviando algún detalle que para él no es importante. Este empleado te trae buena energía a la oficina porque su trabajo forma parte de su buen humor.

Capricornio

Son los “jefes del futuro”, tienen que andar sobre un montón de escollos en su vida laboral, pero a pesar de todo el tiempo que demoran….son los que verdaderamente llegan a la cima. Son serios, responsables y bastante callados, no les interesa trabajar con mucha gente. El área administrativa es lo mejor que hacen porque necesitan de la rutina para hacer las cosas bien. Siguen las reglas y bajo ningún concepto se saltean una. Es el tipo de empleado que todos quieren tener ya que no se mete con nadie y logra buenos resultados personales.

Acuario

Son distraídos, incoherentes, constantes y no se venden bien. Tener este signo en la oficina te trae mucha diversión ya que para él, el trabajo forma parte de un juego en el que se desarrolla su responsabilidad. Está en varias cosas a la vez, no podés darle un trabajo rutinario porque se distraerá y tendrá que empezar de nuevo. Necesita tener público ya que se desenvuelve bien y cae simpático sin proponérselo. Es el empleado que todos necesitamos cuando estamos pasando un mal momento, ya que siempre busca la forma de distraerte.

Piscis

Es sensible, intuitivo y si está pasando un buen momento personal rinde mucho, pero si las cosas en materia personal se le complican rinde muy poco y es consciente de eso. Le gusta hacer siempre el final de un trabajo, no le pidas creatividad, sino terminar y ponerle fin a un tema. Se desenvuelve bien en el área comercial o administrativa. Le gusta saber la vida de los compañeros de trabajo y de alguna manera la averigua. Es un empleado que hay que tener ya que su sensibilidad siempre es buena para todos.