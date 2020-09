¡Alerta buchones!: Estos son los signos peligrosos para confiarles un secreto

Algunos signos están preparados para guardar mejor un secreto y definitivamente otros son más buchones y no pueden contener la emoción de contar las cosas inmediatamente.



Por eso y gracias a los astros, repasamos uno por uno los signos en los cuales, no podés depositar tu "secretito" tan fácilmente. Prestá atención a los siguientes consejos:



Géminis:

Como es un signo muy cambiante, es difícil determinar cuál es su verdadera personalidad en ese momento. Un día pueden pensar y sentir algo, y al otro día cambiarlo completamente. Es por eso que no es muy recomendable confiar plenamente en una persona de géminis.

Aries:

Son leales hasta que surge algo que los beneficia a ellos. Esto quiere decir que si tienen que confesar ese secreto, lo van a hacer sin ningún problema. No les importa lo que puede llegar a pasar con los demás y eso lo hace potencialmente peligroso.



Piscis:

Aquellos que son de este signo siempre intentan sorprender a todos, aunque esto no es lo mejor a la hora de contar un secreto. Son tan libres que a veces no les importa contar lo que no deben y meten la pata. No son de los mejores para confiarles tu clave de WiFi.



Escorpio:

Es llamativo porque es uno de los signos más leales del zodiaco. Sin embargo, cuando se sienten traicionados, esa lealtad puede desaparecer en cuestión de segundos. No les importa absolutamente nada, y no guardarían nunca más un secreto. Ojo con los vengativos.