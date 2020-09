Los terapistas argentinos siguen pidiendo ayuda: mirá este dramático video

Médicos terapistas de Hospitales Públicos difundieron un conmovedor y dramático video en el que leyeron la carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dirigida a toda la ciudadanía. Ante un incesante crecimiento de casos de coronavirus y muertes, pidieron por favor que las personas se queden en sus casas para disminuir el ingreso de pacientes y cuidarse mutuamente porque "sentimos que estamos perdiendo la batalla". Por eso, solicitaron que todos los ciudadanos reflexionen y cumplan con las medidas aprobadas científicamente para combatir al virus, como el distanciamiento, el uso de tapabocas, el lavado de manos y evitar reuniones.

La dura carta difundida esta semana llevó a que el presidente Alberto Fernández recibiera a los profesionales de la salud en la quinta de Olivos y que el foco se traslade a una de las variables más importantes para que no colapse el sistema sanitario: la falta de personal y el estrés que viven al lidiar a diario con situaciones de extrema gravedad, la muerte de pacientes y compañeros y recursos que "se están agotando".

"La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores y monitores son cada vez más escasos", manifestaron en el documento y destacaron que "la cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva que, a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse".

Ante este panorama, aclararon que los intensivistas eran pocos antes de la pandemia y hoy se encuentran "al límite" de sus fuerzas, "raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, antendiendo cada vez más pacientes" con equipos de protección personal que apenas les permiten respirar, hablar y comunicarse entre ellos. "También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y fallecidos, colegas y amigos que nos duelen y que nos desgarran tan profundamente", sostuvieron.

La situación es dramática porque "pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario". Eso los lleva a terminar una guardia en una unidad de terapia intensiva y salir de forma apresurada a otro trabajo para poder llegar a fin de mes.

"También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces", dijeron, "pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos encerrados en las unidades de terapia intensiva con nuestros equipos de protección personal y nuestros pacientes".

Mientras tanto, ven "en las calles cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos. La gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana?", y desearon "que no se transformen en uno de nuestros pacientes" a futuro "porque nadie sabe cuándo el virus nos infectará".

Por eso, le pidieron a la sociedad que reflexione y que cumpla "con tres simples pero importantes medidas recomendadas científicamente: distanciamiento social, permanecer a más de un metro y medio; uso de tapabocas; lavado frecuente de manos con agua, jabón o alcohol en gel. No aglomerarse, no hacer fiestas, no desafiar el virus porque el virus nos está ganando".

Dentro de esas medidas, suplicaron no salir si no es necesario porque "el personal sanitario está colapsado, los intensivistas estamos colapsados, el sistema de salud está al borde del colapso". Los profesionales quieren ganarle al virus pero necesitan la colaboración de toda la sociedad: "Por favor, ayudanos, quedate en tu casa. Ayudanos a disminuir el ingreso de pacientes. No queremos que seas el próximo paciente en nuestra terapia intensiva".

Del video, de apenas dos minutos, participaron Elisa Estenssoro, jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín; Pablo Rodrígue, sujefe de Terapia Intensiva del Hospital San Roque de Gonnet; Luis Cantalupi, terapista del Hospital Fiorito de Avellaneda; Celeste Farías, jefa de Terapia Intensiva del Hospital Balestrini de La Matanza; Laura García, terapista del Hospital Eurnekián de Ezeiza; Osvaldo Elefante, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Alende de Mar del Plata; José Juri, médico especialista en Terapia Intensiva; Jerónimo Chaparro, terapista del Hospital El Cruce de Florencio Varela.