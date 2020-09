¡Mentirosos, mentirosos! Estos signos tienen serios problemas para decir la verdad

Leo

El queridísimo Leo es el signo más mentiroso del zodiaco. Este signo de fuego fue el ganador según las predicciones de los astros. Esto se debe a que los nacidos bajo este signo son en extremo vanidosos y pueden caer en la arrogancia. Así que, son capaces de todo con tal de mantener una imagen específica.Es por eso que puede ser muy habitual que caigan en ciertas mentiras.

No obstante, hay que tener cuidado con los nacidos bajo el signo de Leo, aunque esto no quiere decir que todos los Leo tengan la misma personalidad, nada más lejos de la realidad. Los astros tan solo nos guían. Y Leo si pueden ser más propenso que el resto de los signos zodiacales a contar mentiras. Todo se puede controlar y trabajar, al menos eso dictan los astros. Las mentiras de este signo del zodíaco suelen ser simples exageraciones, no lo hacen con maldad. Leo es un signo temperamental.

Géminis

Es otro de los signos más multifacético que existe. Lo cual se debe a su dualidad de poder adaptarse a todas las situaciones y personas. Pero, hay que tener en cuenta que tienen una mentalidad compleja.

Los Géminis son otro de los signos más mentirosos del zodiaco. Es sabido por todos, que los nacidos bajo este signo suelen tener dos caras, razón por la que muchas veces ni siquiera ellos mismos consiguen entenderse y terminan mintiendo.No obstante, sus mentiras no siempre son intencionales. Es más, muchas veces son parte de sus propios enredos. Es uno de los signos más mentirosos y se confunden con facilidad. Pueden llegar a no saber diferenciar entre la mentira o la realidad.

Libra

El séptimo signo del zodiaco, también se encuentra entre los horóscopos más mentirosos. Los nacidos bajo este signo son los más éticos del zodiaco, cosa contradictoria, ya que tienden a mentir con frecuencia.Sin embargo, esa necesidad de tener que caer bien a todo el mundo hace que oculten pensamientos o hechos de terceros. Por lo cual, evitan decir lo que piensan de verdad para evitar conflictos. Aunque su deseo es decir siempre la verdad, no siempre llegan a cumplirlos.

Tauro

El signo más tozudo, también es propenso a decir mentiras. En el caso de los Tauro, el significado es distinto al de los anteriores. Aunque los signos de tierra no son muy dados a mentir, los Tauro que son personas muy independientes y cerradas, tratan de cuidar su intimidad.

Las personas nacidas bajo este signo se distinguen por ser celosas y posesivas, defienden a capa y espada su libertad. Por esa razón, cuando se les pregunta por detalles de su vida intima, suelen contestar con mentiras para protegerse.

Escorpio

Los Escorpio pueden ser auténticos profesionales de la mentira. Construyendo mentiras magistrales en torno a su vida personal, estudios o trabajo. Ya que les encantan los engaños y el misterio.No dudarán a la hora de mentir, cuando se trate de despertar la curiosidad en otros por saber de su vida y así crear una átmosfera de misterio alrededor de su persona.

Como se puede comprobar, la mentira siempre esta presente en nuestras vidas. Y todos las personas son propensas a mentir o a cubrir parte de la verdad para su propio beneficio.Desde pequeños nos enseñan que mentir esta mal y que no se debe hacer, pero inevitablemente en algunas situaciones no quedan más opciones. Son actitudes que se deben controlar para no herir a los demás, porque al igual que ocultar la verdad hace daño a las personas, mentir también.