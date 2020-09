Una lágrima: mirá por qué no tenés fortuna en el amor según tu signo

El amor es uno de los sentimientos que más placer y alegría da en la vida, pero hay personas que no terminar de fortalecerlo por falta de fortuna y también de actitud.

Pasá y conocé en dónde estás fallando según los astros para terminar de completar una relación viable.

Aries

No eres afortunada en el amor porque eres demasiado impaciente para el juego de la seducción. Deseas tener de inmediato una relación y te quieres saltar el cortejo y las citas. A su vez, te vas antes de que el amor pueda tener una oportunidad o te acercas demasiado y ahuyentas a la persona. Prueba y aprende a confiar en el proceso, Aries. El amor toma tiempo.

Tauro

No eres afortunada en el amor porque eres demasiado terca. Como un Tauro, eres increíblemente terco. Tiendes a ver sólo las cosas desde tu punto de vista, lo que puede ser perjudicial para las relaciones. Es posible que tus parejas anteriores no se hayan sentido escuchadas ni valoradas. Si quieres encontrar el amor, Tauro, vas a tener que soltar un poco tu orgullo y terquedad. Permítete estar equivocado y deja de ser tan rígido.

Géminis

No eres afortunada en el amor porque siempre estás buscando la mejor alternativa. Tan pronto como empiezas a sentir algo por alguien, te alejas y rompes las cosas. Tú estás convencida de que hay alguien más, alguien mejor. Estás constantemente saltando entre personas importantes porque tienes miedo de estar atado. Aprende a disfrutar de tu soledad, Géminis. Es posible que realmente te guste.

Cáncer

No eres afortunada en el amor porque eres demasiado insegura para dejar entrar a cualquiera. Cáncer, estás tan concentrada en tus propios defectos que estás completamente convencida de que el amor no es para ti. La verdad es que no eres perfecto, Cáncer, y nunca lo serás. ¿Y sabes qué? Tampoco nadie lo es. Todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, incluyéndote a ti. Deja que el amor entre, Cáncer. Te sorprenderás de que lo adorable que puedes ser.

Leo

No eres afortunada en el amor porque temes que te rompan el corazón. Tú sabes lo que vales y no quieres terminar con alguien que no se lo merece, y peor aún, con alguien que te rompa el corazón. Eres exigente y quisquillosa cuando se trata de citas y no tiene nada de malo, pero ten en cuenta que nunca encontrarás a alguien que sea perfecto, solo vas a encontrar otros seres humanos defectuosos que harán todo lo posible para amarte.

Virgo

No eres afortunada en el amor porque siempre tienes un “pero”. Eres muy fijada y buscas las pequeñas cosas que te parecen absolutamente terribles y no puedes tolerar. Pero aquí está la cosa, Virgo, todos tenemos malos hábitos y tendrás que aprender a lidiar con ellos si quieres encontrar el amor, de lo contrario, te perderás las cosas grandes y maravillosas si te centras demasiado en las pequeñas cosas molestas.

Libra

No eres afortunada en el amor porque tienes miedo de que te lastimen. Has sido herida antes, Libra, y te has lastimado mucho, por eso ahora te proteges. Siempre ahuyentas a cualquiera que intenta acercarse, y no es porque no estés interesada, es porque estás aterrorizada de tener el corazón roto y ser lastimada de nuevo. Lamento decirlo, Libra, pero eso es parte de encontrar a tu persona. Debes fortalecer tu capacidad de ser resistente. Es la única forma en que encontrarás amor.

Escorpio

No eres afortunada en el amor porque tienes problemas de confianza extrema. Nunca dejas caer tus paredes ni permites que nadie se acerque demasiado. No confías en casi nadie, especialmente cuando se trata de asuntos de tu propio corazón. Pisas con cuidado en todos los asuntos de romance, pero debes saber que el amor no te lastimará, solo te hará más fuerte.

Sagitario

No eres afortunada en el amor porque no encuentras a la persona ideal. Tiendes a ser un poco idealista, Sagitario y cuando finalmente comienzas a salir con alguien en serio y te das cuenta de que solo son seres humanos compuestos de peculiaridades y errores, pierdes interés rápidamente y estás constantemente decepcionada porque la gente nunca está a la altura de la versión que has creado en tu mente. Debes permitir que las personas puedan ser ellas mismas, sin tus ideas sobre ellas. Deja de ser tan duro con las personas con las que sales y prueba y aprende a apreciarlas tal como son.

Capricornio

No eres afortunada en el amor porque nunca tienes tiempo. Siempre tendrás trabajo pero tienes que aprender a hacer espacio en tu agenda para el amor. Aún puedes ser independiente mientras sales con alguien. Aprende a ser un poco menos rígida. La oficina no se incendiará y no perderás de vista tus objetivos, incluso podrías verlos más claros.

Acuario

No eres afortunada en el amor porque nunca dejas que nadie sepa cómo te sientes. Acuario, tú desprecias cualquier tipo de expresión emocional y cuando empiezas a enamorarte de alguien, huyes. Los alejas y saboteas cualquier posibilidad de que funcione porque te sientes muy incómoda. El asunto es, que en el amor siempre te va a sentir vulnerable, pero vale la pena.

Piscis

No eres afortunada en el amor porque tienes expectativas poco realistas. El amor solo son mariposas y felicidad, ¿verdad, Piscis? Pues no es así. Si bien definitivamente son esas cosas, también es un trabajo difícil y mucho compromiso. Y cada vez que las aguas se ponen difíciles, tiendes a abandonar el barco. Aunque las peleas constantes son una señal de que no encajan bien, los desacuerdos y un pequeño problema de vez en cuando no constituyen necesariamente una relación rota, debes dejar que sucedan los desacuerdos, Piscis. Aprende a trabajar a través de ellos. Encuentra a alguien por lo que valga la pena luchar. Estarás agradecida de haberlo hecho.