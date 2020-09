Cada signo tiene un animal de poder: mirá cuál es el tuyo

Tu signo del zodiaco refleja más que tu personalidad, elige un espíritu animal que impulsa el pensamiento, en sentimiento y la acción de los seres humanos. El hecho es que está determinado por instintos, de ahí viene que sea animal.

En algunas culturas indígenas de América, al animal asociado a una persona se le conoce como Nagual. Esto indica que un espíritu animal no se elige, sino que ya está destinado para ti desde el día que naciste. Y uno de los factores determinantes respecto a ello es el zodiaco, descubre cuál sería el tuyo.

ARIES.- Tigre

Las personas nacidas bajo el signo de Aries tienen una personalidad muy profunda y determinada, tal como los tigres. Poseen una determinación de acero que los hace brillar por su propia fuerza.

TAURO.- Lobo

El animal que rige a los Tauro es el lobo. Son personas a las que les gusta relacionarse en sociedad. Tal como los lobos, la idea de mantenerse en "manada" les aporta seguridad y confort. Las personas de este signo viven de acuerdo a sus propias reglas. Son tenaces y decididos a cumplir sus objetivos. Saben actuar de manera efectiva para proteger a los suyos.

GÉMINIS.- Pantera

Quizá esta es la razón por la que los Géminis son seres muy misteriosos. Son grandes conversadores y les encantan todos aquellos temas que estén relacionados con el origen del Universo, plantas, astrología y misterios del mundo.

CÁNCER.- Perro

Lealtad y amor es lo que describe a nuestros amigos caninos. Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer son muy honestos y mantienen vínculos amorosos muy sólidos. Por ello, muchos acuden a escuchar sus consejos y a encontrar consuelo a su lado.

LEO.- Pavo real

Tal como lo hace un pavo real, quienes han nacido bajo el signo de Leo, saben cómo generar un exterior impecable y exitoso, lo que los postula como excelentes líderes. Sin embargo, suelen ser muy sensibles en el amor, pues los pueden herir fácilmente.

VIRGO.- Águila

Quienes nacieron bajo esta constelación, son personas con una inteligencia bastante desarrollada. Tal como su animal de poder, el Águila, son grandes observadores y su atención al detalle permite que realicen muy buenas decisiones de cara al futuro, lo cual les trae numerosos éxitos. No necesitan a nadie para alcanzar grandes alturas.

LIBRA.- Oso panda

Las personas nacidas bajo el signo Libra, tienen una gran conexión expiritual con el oso panda. Esto se debe a su extrema amabilidad y calidez. Todo lo que desean en la vida es ofrecer paz y felicidad a los individuos con los que tiene contacto. Son dulces y poseen un gran sentido de la responsabilidad. Su actitud frente a la vida es muy tranquila y saben disfrutar realmente del momento presente. Son sere inteligentes y encantadores, mantienen un equilibrio perfecto entre el amor y las experiencias vitales.

ESCORPIO.- León

El animal que rige a los Escorpio es, sin duda alguna, el león. Esto principalmente porque tienen una gran similitud con la valentía de estos animales. Los Escorpio son pasionales, sigilosos y misteriosos. Pocos saben cuáles son los planes que tiene para su futuro, pues prefieren navegar en silencio. Son seres lógicos, independientes y aprecian mucho la honestidad.

SAGITARIO.- Gato

Toda persona nacida bajo el signo de Sagitario, esconde un gatuno en su interior. Son seres ingeniosos, astutos y muy curiosos. Siempre están en la búsqueda de nuevas experiencias. Poseen un estilo de vida feroz e impulsivo. Aunque también tienen muy desarrollado su lado mamífero y amoroso, necesita estar siempre en contacto físico con personas.

CAPRICORNIO.- Caballo

El caballo es el espíritu animal de los Capricornio. Los nacidos bajo este signo, son verdaderas almas libres; disfrutan de las aventuras y la exploración de lo desconocido. Sin embargo, para encontrar la verdadera felicidad, deberán aprender a equilibrar entre su frenética energía y momentos de calma y tranquilidad.

ACUARIO.- Oso

Los acuario son personas sumamente inteligentes y siempre tienen la mejor respuesta y solución para todo. Además, son excelentes amigos y a su lado, la lealtad nunca te faltará. Es de los signos del zodiaco más territoriales, por lo que no se intimidan ante la competencia. Cuando se proponen una meta, no hay nadie que los detenga. Pero ojo, no los hagas enojar porque la mayoría de ocasiones, actúa de manera impulsiva.

PISCIS.- Zorro

Los piscis son la total personificación de un zorro. Viven en su propio mundo. Son seres generosos y muy sensibles. Estas personas actúan por etapas. Es decir, hay momentos en los que prefieren llevar una vida en solitario mientras que en otros momentos, acceden a ser parte de un grupo social. Son seres muy creativos y tratan de siempre materializar todo aquello que pasa por su mente.