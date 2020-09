Les dicen yoyo: Estos son los signos más egocéntricos

El primero en este grupo de egocéntricos son los influenciados por la estrella del sol es decir; los nativos de Leo quienes se llevan el primer lugar en este top. Los leones del zodiaco están hechos para hacerle entender a los demás signos todos los logros y las hazañas que realizan a lo largo de su vida.

Aunque los nacidos en esta constelación poseen un corazón noble y bueno no pueden evitar halagarse a ellos mismos para obtener la atención de los demás, debido a que no toleran que otro se lleve el protagonismo.

Es fundamental que todos sientan admiración por las actuaciones que el rey de la selva hace en la vida a diaria, el reconocimiento es un propósito constante en la vida del león. Seguidamente tenemos a los regentes de Aries quienes muestran con altivez y cierta superioridad el ego que les identifica. Los carneros creen que todo lo que hacen esta perfecto no acepta críticas y jamás admitirán los errores cometidos. De forma constante señalan como tienen la razón destacando que son grandes decisores, algo que genera incomodidad en los demás astros que integran el horóscopo.

Otros egocéntricos

Continuando con el orden de ideas están los regentes de Cáncer, quienes tienen un carácter y humor bastante difícil, así que se podrá imaginar que tan fastidioso debe ser escuchar a este astro hablar de manera constante de sí mismo.

A diferencia de Leo y Aries que resalta las virtudes que poseen los representados por el cangrejo siempre resultan ser la víctima. Ciertamente, viven hablando de las vivencias que tienen pero resaltando como son los vulnerables de cada situación. El drama y el llanto con el que cuenta las historias hacen que cualquier oyente desee salir corriendo de Cáncer.

Seguidamente están los aventureros de Sagitario, quienes no son capaces de escuchar a nadie cuando desea actuar debido a que cree que solo sus ideas y planes son los que llegaran al éxito. Aunque no lo quieran aceptar este es uno de sus mayores debilidades, pues lo que parece ser un proyecto prometedor cae por puro egoísmo individual. Los centauros en el fondo accionan para llevarse la gloria ellos mismos sin compartir con otros el trabajo en equipo. Aunque son muy sociables no puedes dejarte engañar, en medio de tanto carisma la oveja negra tiene un lobo por dentro quisquilloso.