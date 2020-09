Lo mataron igual que a su padre hace 13 años, de un tiro en la cabeza

Un hombre de 27 años fue asesinado hoy de un balazo en la cabeza. El hecho ocurrió en un barrio de la ciudad de Santa Fe.

La víctima, identificada como Iván Salinas, fue hallada por la Policía alrededor de las 6, tirado en la vereda de la casa de un supuesto pariente. La vivienda está ubicada en el barrio Coronel Dorrego de la capital santafesina, según informaron fuentes judiciales y policiales.

Los investigadores tratan de esclarecer los motivos que llevaron al ataque. Según las pericias preliminares, el cadáver presentaba una herida de bala en el cráneo, que le provocó la muerte. Según informó El Litoral, Salinas se encontraba reunido con unos amigos en la vereda, cuando una persona se acercó y le disparó en la cabeza. Los amigos llamaron a la ambulancia, pero jamás llegó al lugar para asistir al herido.

"Es la segunda vez que la violencia golpea a mi familia. Hace unos años mi padre también fue asesinado a tiros. Ese crimen nunca fue esclarecido. Y ahora esto", lamentó Gabriela, hermana de Iván, en una entrevista realizada por el diario santafesino.

"Hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando esta situación. Los barrios están llenos de gente armada y de drogas. Todo eso produce violencia y siento que nadie hace nada", protestó.

"En su momento pedí justicia por mi padre, pero nadie me dio una respuesta. Quedé con las manos vacías. No encontraron nada y nadie pagó por aquel crimen. Espero que ahora no pase lo mismo", sentenció.

Hace 13 años, el padre del joven, Ramón Salinas, también fue asesinado por dos personas que le dispararon en la cabeza, cuando salía de su casa para jugar al fútbol junto con su hijo.

El caso es investigado por la fiscal de homicidios dolosos de Santa Fe, Ana Laura Gioria.