Encontraron un objeto igual a uno de Facundo Castro en una comisaría

Un objeto que podría haber pertenecido a Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto el 30 de abril pasado por última vez mientras hacía dedo por la Ruta 3 con supuesto destino a Bahía Blanca, fue encontrado en una inspección realizada en el destacamento policial de Teniente Origone.

El hallazgo ocurrió el viernes pasado pero trascendió este lunes, cuando lo divulgó Cristina Castro, la mamá del de Facundo, y fue confirmado a Infobae por fuentes de la investigación y por el abogado de la querella, Leandro Aparicio.

Se trata de una esfera de madera pintada como una sandía, que contiene en su interior una vaquita de San Antonio, también de madera. Fue hallada por el perro del perito Marcos Herrero, puesto por la querella en un antiguo calabozo de la comisaría.

Estaba entre escombros y basura, dentro de una bolsa, junto a un paquete de cigarrillos en estado de putrefacción. Del procedimiento también participaron perros de la División K9 de la Policía Federal y de Prefectura. Según informaron fuentes del caso, los canes de las fuerzas de seguridad no habían detectado ningún rastro cadavérico relacionado con Facundo.

“La madre no solo reconoció el objeto, sino que cuando lo vio adelantó que en su interior había una vaquita San Antonio”, dijo Aparicio a este medio, y anticipó que pedirán nuevas detenciones “porque entendemos que en esta desaparición forzosa hubo un plan entre policías y civiles para desviar la investigación desde un principio”.

Fuentes de la causa advirtieron a este medio que en el expediente de momento no figura el testimonio de Cristina Castro que refiere a que el objeto era de su hijo. La mamá contó en los medios que fue un regalo que le hizo a Facundo la abuela y que el joven siempre lo llevaba en su mochila.

El procedimiento en la comisaría de Teniente Origone había sido pedido por la querella y lo aceptó el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. El objeto hallado será sometido a una pericia en las próximas horas para establecer si hay restos cadavéricos (que es lo que buscan los perros) en el objeto. En caso de que diera positivo, será remitido al Cuerpo Médico Forense para hacer un estudio de ADN con el resto de las muestras de los involucrados en el caso, incluida la mamá de Facundo.

Los investigadores intentarán determinar efectivamente si es de Facundo. “De ser así, sería un elemento cuasi indiciario sobre que el joven estuvo ahí o con alguien que estuvo ahí”, comentaron fuentes del caso, investigado como “desaparición forzada” y que tiene a los agentes de la Policía Bonaerense de la zona como principales sospechosos, aunque todavía no hay imputados ni mucho menos detenidos.

Así la madre de Facundo, Cristina Castro, dijo hoy que “el perro de Marcos Herrero encontró una bolsa tipo de caramelos, chiquita, estaba putrefacta y había un regalo que les había hecho mi mamá a mis hijos hace más de 10 años”. Y agregó: ”Algo que Facundo llevaba consigo en su mochila todo el tiempo”, expresó la mujer a Radio Altos.

”Cuando vi el regalo de mi mamá que le había hecho a mi hijo, casi me muero”, expresó la madre de Facundo, tras lo cual insistió en su reclamo de que su hijo fue víctima de una desaparición forzada por parte de efectivos policiales. ”Esta gente (por los policías del Destacamento de Origone) me dijo que lo dejó seguir y hoy encuentro esto acá”, dijo la mujer en referencia al objeto que, según dijo, le pertenecía a su hijo y que “lo tenía desde el día que se murió mi mamá y lo llevaba siempre con él”.

Lo último que se supo de Facundo es que salió de su casa de Pedro Luro el 30 de abril para ir a ver a su ex novia en Bahía Blanca, en plena cuarentena estricta, y que fue advertido en un retén policial en el que le labraron un acta por haber violado el aislamiento social. Según testimonios de los policías, lo dejaron seguir.

“Mamá, vos no tenés idea dónde estoy, no me vas a volver a ver más”, le dijo a su madre poco después de las 13 horas de aquel día, en la última comunicación que se conoce de Castro, quien había salido de su casa enojado con Cristina, quien se oponía a que viajara hasta Bahía Blanca en cuarentena para hablar con su ex pareja.

Su familia está convencida de que el joven fue víctima de una “desaparición forzada” y que al menos nueves oficiales de la Policía Bonaerense desplegaron un plan de encubrimiento que incluye “demoras en los rastrillajes, pistas falsas y testigos truchos” a la causa, según denunció el abogado Leandro Aparicio. Facundo comenzó a ser buscado dos semanas después de haber desaparecido y las primeras investigaciones de la Justicia, hasta que el caso se hizo público y pasó a la órbita federal, no condujeron a ningún lado.

Cristina Castro, madre de Facundo, había pedido que el fiscal fuera recusado por “temor de parcialidad” en la causa pero la Justicia federal de Bahía Blanca rechazó el pedido y afirmó que la investigación no presenta “ninguna irregularidad”.

“La investigación no presenta ninguna irregularidad”, expresó la jueza Marrón, al señalar que los datos con los que cuenta para “realizar tal afirmación son que, luego de recibir su denuncia por la desaparición forzada de Facundo, inició una investigación preliminar y también que convocó a varios organismos estatales para colaborar con la búsqueda y averiguación de lo sucedido”.

“El representante de la fiscalía está tratando de responder varias preguntas, porque es su obligación realizar una investigación exhaustiva, completa, entre las que se encuentran: ¿dónde está Facundo?, ¿qué le pasó?, ¿por qué sus familiares y amigos perdieron contacto con él?, ¿por qué no lo podemos ubicar?, ¿algo malo le ocurrió? y, en su caso, ¿quiénes son los responsables de lo que le pasó?”, agregó.

Además, Marrón sostuvo: “Una respuesta posible a esta última pregunta tiene que ver con una presunta actuación irregular e ilegal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero aun en este caso hace falta averiguar más cosas, reunir la evidencia que determine qué personas son responsables de que Facundo no aparezca y dónde está”.

