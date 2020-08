Mendoza prepara una Fiesta de la Vendimia digital, ¿y en San Juan?

En Mendoza se preparan para una Fiesta de la Vendimia diferente, marcada por la agenda del coronavirus, y el gobernador Rodolfo Suárez ya adelantó que preparan una edición que "tiene que ser un formato virtual, novedoso". El mandatario mendocino tenía planificada una reunión con directores del evento para empezar a delinear lo que se viene.

En San Juan hasta ahora no hubo definiciones por parte de Gobierno y tanto la posibilidad de un cambio de formato como de que no se realice la Fiesta Nacional del Sol están dentro de lo que analizan las autoridades. En pleno contexto de pandemia, la situación sanitaria de las provincias y el país es clave para ver qué sucederá en la temporada de festivales 2021.

En la provincia vecina reina el hermetismo con respecto a qué puede significar esta virtualidad para realizar la fiesta mayor, aunque ya aparece descartada la posibilidad de que la modalidad sea la misma que se viene realizando desde hace décadas. Pero desde hace semanas que las conversaciones sobre la modalidad reinaba en la agenda de medios y funcionarios. Uno de los que habló fue Omar De Marchi, diputado nacional mendocino, quien dijo que "Mendoza sin la fiesta no es Mendoza".

Hasta el momento Suárez no había dado definiciones y hasta deslizó en entrevistas periodísticas que no estaba descartado que la Vendimia no se hiciera el próximo año. Esto cambió el jueves en la noche cuando se refirió a la reunión que iba a tener este viernes con los directores cuando aseguró que iban a buscar un formato viable.

“Comparto lo que es el sentimiento de vendimia para todos los mendocinos, pero vamos a tener que ser muy innovadores y ver en qué situación sanitaria vamos a estar en ese momento”, expresó Suárez a los medios mendocinos y rápidamente comenzaron las especulaciones de qué podía llegar a significar estos cambios en el evento.