La hija de un gobernador tiene coronavirus

En su cuenta personal de Twitter Guadalupe Quintela escribió: “La tercera vez fue el encanto… Me hice la prueba y dio positivo, después de unos días pensé que era sólo una alergia, por suerte tengo algunos síntomas (olor y sabor), pero estoy bien y se puede decir que estoy tranquilo porque no he visto a mi padre durante un mes y medio”.

Añadió: “Mi hijo y su padre han estado juntos por varios días, lo lees, te cuidas, los cuidas y te quedas en casa si puedes. No podía perdérmelo… cuida de ti mismo”.

Fuente: Gualeguaychú Diario.