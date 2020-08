Hay un signo que en la intimidad siempre quiere más: ¿de verdad es el tuyo?

hay un signo del zodiaco en particular, que sobresale del resto cuando hablamos en términos de sexualidad. Para empezar son muy dominantes y pasionales, inclusive por ello frecuentemente lo confunden con un signo de fuego. En realidad, se trata de un signo de agua, es decir, un signo muy intuitivo.

¿Tienes una idea del signo del signo del zodiaco que hablo? Bueno, tengo que decir que se trata de un signo calculador, pero eso no significa que sea una mala persona (siempre y cuando no lo use para lastimar). El signo más sexual del zodiaco es Escorpio, digamos que podríamos llamarlo Dios del área genital.

De todos los signos del zodiaco, Escorpio rara vez acepta una relación sexual simple, ellos buscan conectar tanto a nivel físico, como emocional y hasta espiritual. Cabe destacar que Escorpio es dominado por Plutón, es decir, un signo que está en constante transformación, pero también entra a la destrucción fácilmente. De ahí, que la relación sexual se vuelve una revolución para ellos.

Para empezar, los Escorpio son energía pura, con personalidades ambiciosas y atractivas. Es decir, prácticamente un imán en la cama. Lo malo de Escorpio es que son muy impulsivos y no controlan sus deseos.

No olvidemos que Escorpio es un signo con el ego hasta las nubes. Además, son exigentes, les gusta recibir lo mismo durante la relación sexual, de lo contrario lo tomaran como una mala experiencia.

El punto a favor para Escorpio es que son signos del zodiaco muy empáticos, les gusta ponerse en el lugar de su pareja, poner atención a cada detalle, pues, son muy analíticos.

En resumen, los Escorpio, son conocidos por su insaciable apetito sexual. Pero, ojo, eso no quiere decir que tengan relaciones sexuales con cualquiera. Sobre todo, si no sienten un vínculo emocional importante.

No necesariamente hablo de enamoramiento o compromiso, solo tienen que sentirse cómodos en la cama.