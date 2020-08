Hagan lo que hagan, no van a arrepentirse: estos signos no saben lo que es la culpa

En el primer lugar nos encontramos con la casa del zodiaco de Sagitario. Sencillamente no sabe lo que es el arrepentimiento, puede llegar a pedir perdón si sabe que se equivocó, más nunca se arrepentirá puesto a que defiende a muerte su postura. Lo que hace, lo que dice siempre es desde el convencimiento.

En segundo lugar está ubicado Acuario, es que no se caracterizan por quedarse con las ganas de hacer cosas en la vida. Viven y lo hacen a su gusto, en caso de que algo no resulte no se arrepentirá en su lugar lo tomará como una lección, un aprendizaje. Tiene su propia noción de la cosas y la mantiene como estandarte.

Luego nos topamos con el signo del zodiaco de Aries. En este caso ocurre similar a Acuario. Los errores le permiten sumar aprendizaje, experiencia y de esta manera no los toma como una carga ni suya ni de terceros. Son impulsivos y no se puede pretender que no se dejen llevar por lo que sienten en el momento.

El gran arrepentido

El que siempre cargará con culpas, con "no debí hacer eso..." es Capricornio. Bajo esa seguridad que aparenta en el fondo sufre sus equivocaciones más aún si esto afecta a terceros, puesto a que detesta fallar a gente que estima. Peor aún le cuesta demasiado perdonarse por sus errores.