Cómo, cómo: estos son los signos que no defraudan y soy muy apasionados en la cama

El zodíaco se encarga de definir algunos rasgos de nuestra personalidad que están contemplados en los gustos, rasgos y conducta, aspectos que nos configuran en la relación con nosotros mismo y quienes nos rodean.

Acuario

Si naciste bajo este signo estás dispuesto a probar de todo en la cama. La gente de Acuario siempre está dispuesta a experimentar bastante con tal de complacerse a sí mismo y a sus parejas. Para el sexo, son personas con gran creatividad y será una divertida y muy placentera aventura para sus parejas, descubrir como son realmente.

Escorpio

Sin dudas se trata de uno de los signos más ardientes del horóscopo. La gente nacida bajo el signo de Escorpio es otro de los mejores amantes del zodíaco. Si bien su destreza sexual y su enorme magnetismo son casi imposibles de ser ignorados, ir a la cama con un Escorpio puede tener su poderoso efecto en el otro. Si bien es muy propable que consigas el viaje de tu vida, el amor no siempre está garantizado. Algo es seguro, si vas a la cama con un Escorpio es muy posible que que te puedas olvidar de lo vivido.

Virgo

Como si tuviese dos caras, las personas nacidas bajo el signo de Virgo pasan de ser disciplinados y muy cuidadosos en los detalles de su vidacotidiana, a ser un verdadero torbellino a la hora del sexo. Lo único que hay que saber es que Virgo necesita sentir una especie de chispa, algo que lo desordene completamente en su interior cuando ve a su pareja. Si lográs esto, es muy probable que tengas el camino allanado para conquistar a una persona de Virgo.

Tauro

Este signo del zodíaco también es apodado como los “reyes del juego previo” y tal como indica, las personas nacidas bajo el signo de Tauro pueden divertirte de múltiples maneras distintas y también él o ella se divertirá. Cabe destacar que no se sentirán cómodos con todas las parejas, a diferencia de Escorpio, son extremadamente selectivos, no solo con sus parejas, sino con cual de sus parejas en su vida llegan a hacer todo para tener sexo.

Leo

No hay final ni límite para la naturaleza complaciente de la gente nacido bajo el signo de Leo. Ellos no se miden al momento de divertirse y divertir a su pareja en la cama. Son personas poco selectivas e inteligentes al seleccionar sus parejas y por eso algunas veces terminan arrepentidos de dar tanto en la cama. En cuanto a sus parejas, es muy difícil que alguien diga que no disfruta al máximo de un Leo entre las sábanas.

Géminis

Con Géminis podés conseguir muchas cosas que probablemente no conozcas dentro y fuera de la cama, el sexo telefónico es un ejemplo de esto. Géminis puede darte experiencias que nunca olvidarás. Ahora, a la hora del sexo, algo que no podrás explicar es que si estás con un Géminis vas a viajar muy pero muy lejos.

Fuente: Las 100 Radios