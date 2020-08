Que te cuenten toda la película: estos signos tienen dos caras

A veces no son culpables de haber nacido con esa personalidad, aunque para ser más acertado hay que decir que nacen con una doble personalidad.

Dependiente la ocasión usan una u otra cara, ya que siempre se las ingenian para llevar las situaciones al terreno que más le conviene. A continuación te contamos de quiénes se trata.

Géminis

No es ninguna sorpresa que el signo de los gemelos tenga dos caras. No lo hacen por maldad, simplemente no pueden evitarlo ya que es su naturaleza.

Los nativos de géminis aman comunicarse, por lo que siempre están hablando. Por eso muchas veces terminan diciendo cosas por la espalda de los demás que nunca se las dirían de frente. Se tienen que contener para no terminar ganando fama de habladores.

Leo

Si bien los regidos por el Sol se muestran confiados y seguros de sí mismos y de sus capacidades, muchas veces en el interior son todo lo contrario. Esto se ve muchas veces porque parecen extremadamente pendientes de la vida de los otros.

Los leo creen que son el centro del mundo.

Esto se demuestra en las habladurías de las que forman parte. Los leo creen que son el centro del mundo, y el blanco de todos los rumores, por lo que no tienen problema alguno en decir lo que quieran de los demás.

Libra

Los libra se destacan por ser los que más secretos guardan de todo el horóscopo, tanto sobre su persona como sobre los demás. Lo malo es que muchas veces se dejarán llevar por la tentación de sentirse populares, por lo que los terminarán contando.

Claro que lo harán por la espalda, ya que los nacidos bajo este signo no soportan el conflicto. Por eso la cara que le muestran a los otros es muy agradable y conciliadora.