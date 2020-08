Perseveran y triunfan: estos signos consiguen siempre lo que quieren

Capricornio

Su decisión absoluta se muestra principalmente en el trabajo. Los nacidos bajo este signo tienen una sola razón de ser, y es adquirir una gran fortuna y poder obtener así todos los bienes materiales que pueden desear.

Los regidos por Saturno no tienen problema en dejar absolutamente todo de lado para conseguir lo que realmente quieren, por lo que muchas veces terminan bastante solos. Deben tener cuidado de no dejarse llevar por su codicia si no quieren que esa sea su suerte.

Acuario

Cuando un acuariano se decide por un objetivo, no hay nada que lo pueda alejar de su camino. Claro que esto puede llevar algún tiempo, lo que no impide que eventualmente pase.

Es sabido que son los más idealistas de todo el horóscopo, por lo que a veces se enamoran de causas perdidas. Pero cuando son realistas, será imposible evitar que consigan lo que quieren.

Virgo

No es ninguna sorpresa que los inteligentes virgo estén arriba en la lista de quienes siempre consiguen lo que quieren. Es porque ponen todo su empeño en las tareas que les tocan realizar, y se aseguran de que estén hechas con un nivel de perfección que nadie más alcanza.

Claro que no son tan buenos para hacer muchas cosas a la vez, así que si los nacidos bajo este signo ven que su plato está demasiado cargado, pueden empezar a fallar, y esto los hará perder rápidamente la paciencia.