Hablando de puntos débiles: estos son los miedos de cada signo del zodíaco

No hay persona en el mundo, por muy guardado que lo quiera tener, que no carguen en su mochila algún tipo de miedo. Algunos terminan presos de un temor excesivo y otros llegan a convivir y superarlos con el tiempo.

Estos fantasmas que todos cargan pueden representarse en el mundo económico, sentimental, de la salud y en muchos más, todos muy ligados al zodíaco.

Pasá y te contamos cuál es el miedo que tiene cada signo:

Aries

Eres tan fuerte que te resistes a pedir ayuda cuando realmente la necesitas; lo importante es que tienes a mucha gente que te rodea y te quiere, y dentro de esas personas tienes a alguien en quien confías más y te abres para contar tus problemas y buscas consejos de esa misma persona.

Tauro

Te cuesta mucho trabajo admitir que no te sientes feliz y que necesitas hacer cambios en tu vida. Eres muy duro contigo mismo, incluso a veces impides mostrar tus debilidades a la gente que te quiere y que está dispuesta a darte los ánimos que necesitas.

Géminis

Tienes problemas de confianza en ti mismo y te preocupas demasiado en las cosas o situaciones en las que podrías fallar. Mucha gente no puede creer cuando te sientes mal por tu carácter tan alegre, sin embargo, debes permitirte sentir.

Cáncer

Te muestras con una autoestima muy alta, pero cuando rebuscan en ti se dan cuenta que no siempre es así; debes amarte a ti mismo por encima de todas las cosas y personas, saca a relucir tus virtudes.

Leo

Constantemente tienes la necesidad de evolucionar rápidamente, y te frustras sin razón; debes frenar porque no es bueno obsesionarse con avanzar sin un proceso previo, estás avanzando aunque no lo sientas o puedas ver ahora.

Virgo

Te gusta tener todo bajo control y te da miedo cuando no sabes bien todo lo que estás haciendo; no tengas miedo cuando no logras controlar todo lo que te rodea, tampoco si no lo entiendes completamente.

Libra

Te preocupas demasiado sobre lo que puede pasar más adelante y esos pensamientos pueden abrumar tu presente; no puedes mantenerte en un bucle porque todo está en constante movimiento y tú también. Adáptate.

Escorpio

Eres muy valiente en algunos aspectos de tu vida pero cuando algo te da miedo te acobardas de una forma impresionante, de una manera que pocos conocen. A veces huyes de los problemas que tienes que enfrentar tarde o temprano; hazte cargo.

Sagitario

Te da miedo admitir que no estás en el camino correcto y tener que revaluar tus prioridades. Sabes y aceptas que no eres perfecto, sin embargo, te molesta que otros se den cuenta de algunas de tus debilidades. Lo bueno es que siempre sabes a quiénes recurrir cuando algo no está bien.

Capricornio

A veces sientes que debes hacer muchas cosas para sentirte completo del todo en la vida, pero todos tenemos miedos y en tu caso el mayor de ellos es no dar la talla hacia ti mismo.

Acuario

A veces no te sientes en paz contigo mismo por cosas del pasado, pero todos cometemos errores; no seas tan duro contigo y perdona algunos tropiezos que son inevitables en el camino.

Piscis

En ocasiones lo que realmente te da miedo es estar solo, pero no te gusta reconocerlo; te gusta compartir tu cariño y momentos con alguien, también tus problemas. Sabes estar solo pero prefieres estar en compañía para disfrutar con una persona de todo lo que puede ofrecerles la vida.