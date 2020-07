¡Trucos! Mirá qué hace cada la persona de cada signo para que te enamores de ella

Aries

Aries en el amor lo quiere todo y lo quiere ya. Es súper impaciente y en cuanto le empieza a gustar alguien, no puede esperar a tener a esa persona en sus brazos. Por eso, lo primero que hace para que te enamores de él/ella, es proponerte planes y citas espontáneas. Le da igual cómo sea y a dónde sea, pero Aries no quiere ponerse a pensar o a preparar un plan súper elaborado. Aries te llevará a una cita en la que simplemente podáis pasar tiempo juntos, al margen de todo lo demás. La espontaneidad de Aries es increíble y también irresistible. Una vez que la pruebas, quieres más. Cuando estás con una persona que no necesita pensar las cosas dos veces y que toma la iniciativa con tanta rápida, querrás tenerla a tu lado durante toda la vida. Y así es como Aries hace que te enamores de él/ella.

Tauro

Tauro es una persona súper leal y honesta, es una persona que le encanta escuchar a los demás y que siempre presta atención a los pequeños detalles. Lo que Tauro hace que te enamores de él/ella es que siempre te escucha cuando hablas y no solo eso, sino que también pone interés para conocerte más. ¿A quién no le gusta que una persona se interese al máximo por ella? Pues con Tauro tendrás todo eso y mucho más. Dedicará gran parte de su tiempo a conocer cosas sobre ti y, además, tiene tan buena memoria que recordará todos esos detalles más adelante. A Tauro un día, sin intención, le sueltas cualquier cosa y al día siguiente se presenta en tu casa recordando ese detalle que le dijiste.

Géminis

Géminis es alguien súper divertido y con un sentido del humor exquisito. Es de esas personas que hace que te enamores de él/ella sin apenas proponérselo. Poco a poco, a través de conversaciones, Géminis va quedándose con tus gustos, con tus temas favoritos, etc… Y después, es de los que siempre recurre a ellos para ver como te emocionas mientras hablas o mientras debates. Incluso, es posible que Géminis te intente picar, que intente meterse contigo y hacer bromas sobre tus gustos, pero es simplemente para que te enamores y te enganches cuanto antes de él. Así es como Géminis demuestra que tiene interés por ti y así es como hará que termines queriendo pasar mucho más tiempo a su lado. Con Géminis es difícil no enamorarse.

Cáncer

Cáncer no tiene miedo a hablar de sus emociones, ni a demostrar lo mucho que le puedes importar. Cáncer es de esas personas que no duda a la hora de hablar de sus sentimientos. No enamorarse de Cáncer es muy complicado. Es una persona que se preocupa muchísimo por ti, que siempre quiere verte bien, que se alegra cuando eres feliz. Cáncer se encargará de ayudarte siempre que necesites ayuda, te motivará en tus momentos más difíciles, te consolará cuando hayas tenido un mal día. Sabes que alguien está tan pendiente de ti gusta a todo el mundo. Eso es lo que Cáncer hace que al final, es imposible que no termines enamorándote de él. Te darás cuenta de que te has enamorado sin a penas haber sido consciente.

Leo

Por lo general, Leo tiene la fama de ser un poquito egoísta y arrogante. En plan que solo es capaz de mirar por su ombligo y ya está. Pero en realidad, Leo es uno de los signos con el corazón más grande del Zodiaco. Para que te enamores de él/ella, lo que Leo hace es preocuparse muchísimo por tus sueños, por tus metas y por tus logros. Y lo mejor no es eso, sino que también hará todo lo posible para ayudarte a conseguir lo que tú quieras. Enamorarse de Leo es fácil, no solo por lo que hace por ti, sino también por esa personalidad tan fuerte que atrae desde el primer momento. Pero es que además de todo esto, Leo es de esas personas que no tiene reparo a presumir de ti delante de los demás y de sentirse orgulloso de tenerte a su lado. Así es como Leo hace que termines hasta las trancas.

Virgo

Virgo es conocido por ser una persona muy reservada pero también increíblemente paciente. Es alguien que lleva muy mal las mentiras y no quiere perder el tiempo con gente hipócrita. Lo que realmente Virgo hace que te enamores muchísimo de él es que siempre te ayudará a resolver cualquier problema en el que te encuentres, en lugar de dar solamente la cara por ti. Cuando surja algún problema, es de esas personas que se tomará todo el tiempo del mundo en ayudarte a resolver las cosas. Puede que Virgo en ocasiones sea demasiado franco y ese exceso de sinceridad puede que lo estropee todo. Pero al final, lo que más valoras es tener a tu lado a una persona honesta que sabes que te va a ayudar en todo lo que necesites. Eso es lo que hace que te enamores tanto de Virgo. Es difícil resistirse a ese encanto.

Libra

Una vez que conoces de verdad a Libra te das cuenta de todo el encanto y potencial que tiene dentro. Todo el mundo que le conoce sabe que a su lado cualquier situación es mucho más fácil. Su personalidad agradable y su empatía hace que quieras estar a su lado de cualquier forma. Cuando las cosas se ponen difíciles o si no eres capaz de controlar las situaciones en tu vida, Libra es esa persona que te motivará y, además, te dará la calma y la paz que necesitas para no perder los nervios. Simplemente con su presencia, es capaz de cambiarlo todo. Lo que Libra hace para que te enamores de él/ella es enseñarte a ver la vida desde otro punto de vista, es enseñarte que puede ser tu vía de escape cuando tengas un día de mierda.

Escorpio

Escorpio es una persona que tiende a guardarse las cosas para sí mismo en lugar de compartirlas con los demás. Es una persona muy misteriosa. Pero eso no significa que nunca se abra y que nunca deje entrever lo que guarda dentro. Si Escorpio decide hacerlo contigo, es porque realmente tiene sentimientos hacia ti y también siente que hay la suficiente confianza para ello. Cuando estás compartiendo tu tiempo con una persona tan misteriosa y de repente un día te cuenta algo muy importante para él/ella, poco a poco, te vas enamorando sin a penas darte cuenta. Así es como lo hace Escorpio para que termines enamorado de él/ella. Es muy fácil conocer si a un Escorpio le gustas…

Sagitario

Sagitario es un signo muy despreocupado, le encanta conocer nuevos lugares y nuevas personas. Su sentido del humor es incontrolable, incluso hay veces que roza lo peligroso. Lo que hace que te enamores de él/ella, es justo eso. Ese sentido del humor tan rebelde, tan fresco, tan diferente que hace que cuando estás a su lado no pares de reírte. Hasta tal punto que te olvidarás de todos tus problemas y tus preocupaciones. La forma en la que Sagitario ilumina todo lugar al que va o la forma en la que hace que te reír de tus defectos o de lo que te estresa es lo que hace que te enganches tanto a él. Cuanto más tiempo pases con Sagitario, más te enamorarás. Y fíjate, seguro que Sagi no lo hacía con intención de terminar enamorándose.

Capricornio

Está claro que Capricornio es una persona súper leal y que defiende hasta el final cada palabra que dice por su boca. Hoy en día es muy fácil encontrarse a personas que te prometen cosas todo el rato que luego no van a saber cumplir. O que simplemente te comen la oreja para desaparecer al par de días. Pero lo que hace que te enamores de Capricornio es que cumplirá con todas las promesas que haga. Si Capri dice algo, es para cumplirlo. Porque sino, además de traicionarte a ti, se estará traicionando a ti mismo. Y poder contar con una persona así en estos días es increíble. Por eso, conseguirá que te enamores de él/ella antes de lo que te imaginas. Cada promesa que cumpla hará que te sientas cada vez más enamorado de él/ella.

Acuario

Acuario es muy selectivo y no va a salir a cualquiera. Es muy posible que Acuario te atraiga desde el principio debido a esa naturaleza tan diferente, rebelde e independiente que tiene. Pero también puede ser eso lo que te diga que es mejor que no te enamores de él/ella. Sin embargo, lo que hará para que te enamores de él/ella es irte enseñando poco a poco su mundo interior. Así es como realmente muestra interés por ti. Te dará entrar a su mundo para que descubras lo que te espera si te quedas a tu lado. Sin darte cuenta terminarás súper enamorado de Acuario porque a fin de cuentas es una persona muy diferente a todo lo que has conocido a lo largo de tu vida. Realmente eso es lo que hace que te enamores de él, su personalidad tan diferente y especial.

Piscis

Mucha gente dice que Piscis es una persona que solo se preocupa por sus emociones, por sus sueños y por los dramas que le pasan a él/ella. Pero realmente, Piscis es una persona con muchísima empatía y quizás eso sea lo que haga que te enamores de él/ella. Piscis es empático con cualquiera, incluso son desconocidos. Se preocupa por las cosas que suceden en la vida de las demás y no tiene miedo de hablar de ello. Aunque no se lo pides, Piscis te escuchará. No hay nada en el mundo más romántico que eso. Y Piscis no es de esas personas que te escucha solo por interés o por puro cotilleo, para nada, no es así. Te escucha para poder ayudarte después, para darte su mejor consejo, para estar presente en los problemas. Piscis hace que te enamores de él por esa amabilidad que tiene tan natural, por el interés que pone en ti desde el primer momento.