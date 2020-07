¿Te aplicó el “Ghosting? Mirá por qué lo hizo según su signo

En estos tiempos híper modernos, empezar a salir con alguien es también tener miedo de que te apliquen el “ghosting”, pero si no quieres ser una víctima más, tenemos que decirte un secreto: todo radica en la astrología.

Aquí te decimos porqué un signo te hizo ghosting y si aún no te han hecho, cómo puedes evitarlo.

Por qué un Aries te hizo ghosting

Al ser un signo de fuego, arden desde el principio con intensidad. El interés de Aries es como una luz de bengala, se enciende pronto, brilla al máximo, resplandece y lo da todo, pero se extingue pronto. Las personas de este signo son impulsivas y espontáneas, se entregan con todo a una relación, sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles es fácil que opten por hacer ghosting.

Cómo evitar que un Aries te haga ghosting

Es importante que siempre mantengas el fuego encendido con un Aries. No dejes que la rutina se apodere de un Aries porque habrá consecuencias irreparables. Es básico sorprenderlo en todo momento, organiza cosas nuevas y siempre ten un plan bajo la manga.

Por qué un Tauro te hizo ghosting

Los Tauro son conocidos por su lealtad. Una vez que te relaciones con una persona de este signo, hará lo que sea para mantenerte cerca. Son extremistas, para ellos, las cosas son blanco o negro, no hay escala de grises. Si haces algo que no les gusta, dejarán de estar interesados y simplemente se alejaran.

Cómo evitar que un Tauro te haga ghosting

Salir con un Tauro es súper divertido solamente tienes que asegúrate de estar en el mismo canal que él en todo momento. Si algo empieza a verse dudoso, te recomiendo que te alejes antes de salir lastimado.

Por qué un Géminis te hizo ghosting

Este signo es súper social y flexible y por lo mismo es el más talentoso para activar el ghosting. Los Géminis tienen tantos amigos que se les complica mantenerse al tanto con todos, así que si se aburren de ti, se alejarán. Para ellos, es más fácil huir que dar explicaciones o encontrar alguna solución.

Cómo evitar que un Géminis te haga ghosting

Más vale que seas una persona súper estable y paciente. Ponle atención, muestra interés pero al mismo tiempo no seas intenso. Al final del día, si un Géminis te hace ghosting es muy probable que tiempo después te vuelva a buscar y en ese momento tú tendrás el poder de elegir si quieres estar con alguien así.

Por qué un cáncer te hizo ghosting

Los Cáncer son extremadamente sensibles. Se protegen con todo lo que tienen por lo que se les hace fácil desaparecer antes de salir lastimados. No les gusta sentirse en una posición de vulnerabilidad. Es muy probable que antes de que se impliquen demasiado en una relación, desaparezcan.

Cómo evitar que un cáncer te haga ghosting

Establece un espacio seguro dentro de tu relación con un Cáncer desde el principio. Hazle saber cuándo estás bien con él y cuando estás mal. Cuando un Cáncer sabe que está en un lugar seguro, hará todo para quedarse. Haz tu mejor esfuerzo para no herir sus sentimientos y si lo haces enojar, asegúrate de pedir perdón lo antes posible.

Por qué un Leo te hizo ghosting

Los Leo son buenísimos en la primera cita porque son súper platicadores y les encanta entretener. Atrapan fácilmente a todos con sus historias y con su talento. Por lo mismo, son buenos en citas que duran poco tiempo, no les da miedo cerrar un posible romance. Tienen muchos admiradores, así que siempre las opciones de romances les sobran. Además, a los Leo les gusta tener parejas originales y empoderadas así que si muestras signos de debilidad, podrían dejarte.

Cómo evitar que un Leo te haga ghosting

Déjalos presumir y contar sus historias. Más que un compañero, los Leo busca a alguien que los admire y los presuma, son como celebridades con sus fans. Hazle saber que es el mejor y, a cambio, defenderán tu relación.

Por qué un Virgo te hizo ghosting:

Los Virgo son conocidos como los mejores fantasmas del zodíaco porque detectan todas las incompatibilidades desde el principio. Son súper inteligentes y súper analíticos por lo que esperan la perfección de todo. Prefieren irse antes de ser parte de una relación que no tiene futuro.

Cómo evitar que un Virgo te haga ghosting

Hazle pequeñas muestras de aprecio. No tengas miedo de demostrarle que realmente te importa. Si cometes un error, por más pequeño e insignificante que sea, reconócelo y discúlpate si es necesario.

Por qué un libra te hizo ghosting

Los Libra están constantemente tratando de encontrar armonía y equilibrio dentro de las relaciones interpersonales, como su símbolo, son una balanza. Si de repente sienten que ellos están dando demasiado y que sus parejas no están dando lo suficiente, se irán. Tampoco les gusta sentirse limitados, todo tiene que ser parejo con los Libra.

Cómo evitar que un Libra te haga ghosting

Hazle saber que lo acompañarás a cualquier lugar y en cualquier momento y que todo es equitativo entre los dos. A los Libra les encantan los cumplidos así que asegúrate de hacerlos continuamente.

Por qué un Escorpio te hizo ghosting

Los Escorpiones son intensos y debes tener cuidado con ellos. Protegen su corazón a toda costa, lo que los convierte en ghosters expertos. Son súper rencorosos, así que lo más probable es que si te equivocas, no tendrás una segunda oportunidad con ellos.

Cómo evitar que un Escorpio te haga ghosting

No tengas ningún secreto con ellos, por más insignificante que sea, no lo ocultes. Cuéntale todo sobre tu vida, gánate su confianza. Demuéstrale que lo ayudarás en todo y que estarás para él siempre que lo necesite.

Por qué un Sagitario te hizo ghosting

Son mejor conocidos por tenerle miedo al compromiso, así que hacer ghosting lo llevan en la sangre. Si hiciste reclamos por todo y si te encanta el drama seguramente los sacaste de quicio y los cansaste. Ellos eligen muy bien qué batallas luchar y si tú buscas pleito en todo, no eres su tipo.

Cómo evitar que un Sagitario te haga ghosting

Acepta y abraza la inestabilidad de un Sagitario. Se sentirán seguros de construir un futuro sólido juntos si eres un buen complemento. Por más que lleves tiempo saliendo con un sagitario, asegúrate de que sea oficial porque ellos lo podrían ver como algo casual por más que lleven meses viéndose.

Por qué un Capricornio te hizo ghosting

No les gusta invertir en una relación que no tiene futuro, por lo que si se sienten molestos por algo, rápidamente pierden interés. Los Capricornio tienen planes muy bien organizados y si tus objetivos no coinciden con los de él, se irá.

Cómo evitar que un Capricornio te haga ghosting

Sé muy claro con lo que quieres desde el principio para que puedan determinar si la relación es factible o no. Este signo de tierra aprecia la honestidad, así que cuando tengas dudas, siempre habla con la verdad. Una vez que estés con un Capricornio, no te relajes, aprecian el compromiso a diario y la planificación, por lo que es mejor que tengas un plan siempre.

Por qué un Acuario te hizo ghosting

Son muy humanitarios e intelectuales. Se preocupan profundamente por la igualdad, pero tienen dificultades para aplicar estos valores a sus relaciones interpersonales. Si tienen una buena razón para lastimarte, lo harán sin pensarlo dos veces. Si te burlas de sus creencias, no lo pensarán dos veces y se irán.

Cómo evitar que un Acuario te haga ghosting

Si comienzas a notar que un Acuario se aleja, enfréntalo y hazle preguntas directas. Se realista con un Acuario. Hazle saber que tú no eres como el montón y que te gusta lo diferente, pero no caigas en lo “inventado”.

Por qué un Piscis te hizo ghosting

Los Piscis son conocidos por su increíble empatía y profundidad emocional. Son los más románticos del zodiaco. Ven el amor como una película de princesas de Disney, si no tienes detalles románticos con ellos, se irán. Si tu idea del romance es enviar memes o videos graciosos, mejor no le mandes eso a un Piscis.

Cómo evitar que un Piscis te haga ghosting:

Dale tiempo para descubrir su mente, necesitan suficiente espacio. No obligues a un Piscis a hacer algo que no quiere, ni tampoco le exijas rapidez, ellos harán las cosas a su propio ritmo. Aprécialo y acéptalo como es.