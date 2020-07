¡Atención! Hay una nueva carta del tarot para cada signo; ¿cuál es la tuya?

Aries

Paje de Bastos

Siempre hay deberes y obligaciones para el día a día, que no se pueden soslayar y menos postergar. A veces son rutinarias y solemos hacerlas sin mayores inconvenientes, utilizando ciertos automatismos que alivianan la carga. Pero, ahora es el momento también para ir planificando el futuro a mediano plazo, que, con la experiencia adquirida, nos dé las pautas necesarias para proyectarnos y evitar revivir contratiempos ya conocidos y aprendidos y no tropezar dos veces con la misma piedra..

Tauro

As de Oros

Período razonablemente favorable para ir, lentamente, mejorando en aspectos esenciales y necesarios para la vida. En primer lugar la salud, que se mantiene en los rangos de normalidad y que, si se hubiese deteriorado, se recupera notoriamente. En segundo lugar, el dinero, se abren posibilidades nuevas y originales para recomponer alguna situación de déficit.

Géminis

Diez de Bastos

Debes hacer un intento por ver cuánto de las cargas y problemas que llevas contigo son propias y cuántas ajenas. Si logras identificar el origen exacto de cada una de ellas, tendrás que hacer un intento por alivianar el peso, quedándote solamente con las necesarias en lo personal y con alguna otra de la cual, por ahora, no puedes desprenderte. Hay serios síntomas de fatiga, tanto física como mental, y debes tomar los resguardos necesarios.

Cáncer

Siete de Copas

Soñar con lo imposible nada tiene de malo, pensar que se puede lograr sin distorsionar la realidad ya constituye un problema no menor, dadas las condiciones conocidas o las evidencias existentes. Lo posible puede ser aspirar a lo máximo, que es muy distinto, pero igual está al alcance de unas pocas privilegiadas o dotadas. Saber de cuanto somos capaces, haciendo el máximo esfuerzo, evitará experimentar el amargo sabor de la frustración.

Leo

Diez de Copas

“La unión hace la fuerza”, frase célebre que hoy más que nunca debiera estar vigente, para estrechar los vínculos con nuestra familia y amigos, de la manera más segura y según los protocolos conocidos. Ocupa tu creatividad e imaginación, siempre fértil, para encontrar el mejor modo de practicar esta tan necesaria conducta humana. A veces, poco tomada en cuenta aduciendo razones de falta de tiempo.

Virgo

Dos de Espadas

No decidas nada importante o que pueda tener trascendencia más adelante, a menos que en el período anterior al presente hayas hecho los estudios, análisis o factibilidad que te permita actuar sobre seguro. Si tuvieras que hacer una opción de aparición repentina, procura sopesar más que de costumbre tu decisión o elección, ya que te costará llegar a la más conveniente. No por falta de opciones, si no, porque pueden ser varias las alternativas y hasta distintas unas de otras.

Libra

Tres de Oros

No te faltarán oportunidades para mantener tu ingresos en un nivel razonable, sobre todo si puedes ejecutar actividades distintas a las habituales que te permitan generar dinero extra. En tiempos como los que corren, no hay que restarse a nada, dentro de lo convencional y formal, y así sortear las dificultades de múltiple origen que nunca dejan de estar presentes.

Escorpio

Dos de Oros

Serás capaz de salir adelante ante cualquier obstáculo que se presente. Estás dotada de variadas cualidades que aparecen en los momentos más oportunos para ponerte a la altura de las circunstancias. Esas múltiples habilidades, de las cuales estás provista, serán suficientes, me refiero a la fuerza, la constancia, la voluntad a toda prueba y ese sentimiento de saber luchar contra la adversidad y siempre salir avanzar.

Sagitario

Caballero de Bastos

Mantén tu optimismo, a pesar de todo lo complejo que pueda ser el momento, que de una u otra forma, a todos nos afecta. Para estos días se vislumbran hechos y situaciones que se darán dentro del marco de lo positivo, por lo que crecerá tu disposición siempre abierta y dispuesta hacia lo mejor que pueda pasar. Mantén tu fe, la capacidad que tienes de encontrar siempre lo bueno, aún en situaciones difíciles.

Capricornio

El Sol

Durante esta semana tus análisis, tus conjeturas y todo aquello a lo que hayas tenido que buscar respuesta, los cómo, los cuándo y los porqués, saldrán a la luz. Siempre será mejor tener “todas las cartas sobre la mesa”, qué zonas oscuras y ocultas, que desconciertan y hacen peor el momento que se vive y dificulta saber a qué atenerse. En estos días se despejan las dudas, lo que te mostrará el camino a seguir.

Acuario

Ocho de Copas

Nunca está demás disponer de algún tiempo para la introspección, que es la observación que podemos hacer de nuestra propia conciencia o estados de ánimo y reflexionar sobre ello. Es como mirar al interior y tratar de ver para la vida concreta, en qué pie estamos, cómo mejorar nuestras potencialidades y sacar lo mejor para adaptarnos con mayor facilidad a los desafíos del presente.

Piscis

Ocho de Espadas

No te permitas caer en estados de ánimo pesimistas o sentirte superada por los problemas. Siempre hay una salida, solo que, a veces, no queremos verla o no queremos ver el costo implícito para la solución. Busca fuerza en las múltiples veces que saliste adelante en situaciones distintas pero igual de complejas. Las lamentaciones son inconducentes y no ayudan, por el contrario, no es el medio para recuperar la fe.