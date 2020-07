Los signos de tus mascotas también definen su personalidad: ¡mirá cómo son!

Aries

20 de marzo - 18 de abril. Suelen ser animales fuertes y enérgicos, con una gran necesidad de desfogarse y hacer ejercicio. Aunque muy nobles de corazón, la obediencia no es una de sus principales virtudes. Son aventureros.

Tauro

19 de abril - 19 de mayo. Cabezotas como pocos, les apasiona comer y tienen cierta tendencia a mostrarse perezosos. Eso sí, son las mascotas más fieles que se pueden encontrar en el Zodiaco.

Géminis

20 de mayo - 19 de junio. Extremadamente inteligentes, independientes y sociables, desde cachorros demuestran su gran curiosidad por el mundo que les rodea. Suelen ser desconcertantes pues, al igual que los Géminis humanos, tienen dos caras.

Cáncer

20 de junio - 21 de julio. Sensibles y tranquilos, necesitan del cariño de los demás para poder desarrollar sus múltiples virtudes. Suelen ser muy hogareños y apegados a los suyos. Las hembras destacan por su gran instinto maternal, muy superior al de otros signos.

Leo

22 de julio - 21 de agosto. Tienden a mostrarse orgullosos y les encanta ser el centro de atención y llevarse todas las caricias de sus amos. Si conviven con otros animales, harán lo posible por convertirse en los jefes de la manada, y lo lograrán sin esfuerzo.

Virgo

22 de agosto - 21 de sept. Limpios y ordenados como pocos. Desde pequeños aprenderán dónde y cuándo tienen que hacer sus cosas y cuál es su lugar dentro de la familia. Necesitan mucho cariño para romper su timidez.

Libra

22 de sepiembre - 21 de octubre. En comparación con otros signos, las mascotas Libra son más bien tranquilas y educadas. Les pierde cualquier tipo de comodidad, en especial ese sillón en el que tú no quieres que se suba. No soportará ni la violencia ni la injusticia dentro del hogar.

Escorpio

22 de octubre - 20 noviembre. Son muy inteligentes y les encanta ir a su aire. Pueden llegar a ser muy fieles, pero antes de nada hay que mostrarles quién es el que manda porque de lo contrario harán lo que les dé la gana. Si se sienten heridos pueden mostrarse muy agresivos.

Sagitario

21 de nov. - 20 de diciembre. Bonachones y alegres, nada les preocupará más que verte llegar a casa triste o preocupado. En ese caso, harán todo lo posible para animarte. Les encantan los viajes o los largos paseos. Siempre, eso sí, en compañía de sus amos. Otro de sus puntos débiles es el estómago. Si por ellos fuera, no pararían de comer todo el día.

Capricornio

21 de dic. - 19 de enero. Estos animales maduran rápidamente, saben muy bien lo que deben y no deben hacer y enseguida desarrollan un sentido de responsabilidad hacia los suyos fuera de lo común. Pero eso no significa que no necesiten todo tipo de atenciones y cariño.

Acuario

20 de enero - 18 de febrero. No creas que tu perro o tu gato está loco, simplemente es Acuario y a ellos les gusta hacer las cosas más raras que puedas imaginar. Sin embargo, debes tener cuidado, porque su sentido de la independencia es tan acusado que en cualquier momento se podría ir por su cuenta a dar un paseo.

Piscis

19 de febrero - 19 de marzo. Su sensibilidad es una de las mayores de todo el Zodiaco animal, por lo que sus dueños deben estar muy atentos para darles todo el cariño que necesitan y no herirles nunca. De lo contrario, se deprimirán.