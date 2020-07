¡Qué suertudo! un entrerriano ganó $235 millones en el Quini 6

Un apostador que jugó su boleta del Quini 6 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, acertó todos los números que salieron en la modalidad “Tradicional y se llevó los $ 235 millones que se venían acumulando en el pozo desde hacía varios meses.

De acuerdo con lo que informaron los medios locales, esta afortunada persona compró el billete en una agencia de la capital provincial con las cifras 25, 45, 09, 04, 12, 19, que fueron las que le permitieron conseguir el impresionante premio.

El ticket en cuestión fue emitido el establecimiento con el registro 18/00, ubicado sobre la calle Alem al 87, y entregado a un cliente del cual no trascendió su identidad, y seguramente no se conocerá por una cuestión de seguridad.

Además, en el mismo sorteo hubo otros 36 ganadores que acertaron cinco de esos seis números y cada uno de ellos se llevó $28.305. En tanto, unos 2.032 jugadores tuvieron 4 aciertos y recibieron 150 pesos.

En la categoría “Segunda Vuelta”, los números elegidos fueron 10, 22, 31, 32, 34 y 41, pero en este caso nadie le atinó al resultado y el pozo de casi 23 millones de pesos quedó vacante, aunque sí hubo gente que adivinó algunos de esos números: siete apostadores tuvieron 5 aciertos y fueron premiados con $145.570, mientras que 661 consiguieron 462 pesos cada uno tras acertar en cuatro.

Por último, en la modalidad “Revancha” los sorteados fueron 15, 20, 33, 36, 37 y 44 y no hubo ganadores, mientras que en el “Siempre Sale”, los números fueron 09, 16, 18, 22, 36 y 38, y treinta afortunados recibieron 182.728 pesos.

La última vez que un apostador recibió una importante recompensa por adivinar en el Quini 6 fue a principios de marzo pasado, cuando un matrimonio de Mar de Ajó se llevó más de $145 millones.

“Nos enteramos del premio el sábado 29 a la noche cuando nos llamó una amigo que estaba mirando el sorteo por TV para contarnos que la jugada se había hecho en nuestra agencia, contó a Infobae Horacio, el dueño de la casa de apuestas que emitió aquella boleta.

El hombre recordó que una vez que muestran en la pantalla los números ganadores automáticamente publican el número de la máquina que expidió el ticket, la localidad y la dirección del comercio, el cual también recibe un porcentaje del premio.

Según contó, la jugada se hizo un día en el que él no estaba presente en el establecimiento de apuestas. “La pudo haber tomado mi mujer o alguna de las dos empleadas”, dijo. También señaló que en estos casos no es necesario que los ganadores se presenten en la agencia a hacer ningún trámite ya que deben hacerlo directamente en la sede central de Lotería de la provincia en cuestión, que esa situación en particular estaba en la ciudad de La Plata.

En enero de este mismo año, otra persona con mucha suerte se hizo de 104 millones de pesos con este juego en La Pampa, pero generó un gran suspenso al no presentarse por varios días a reclamar esa cifra.

Finalmente, el sujeto apareció en una oficina de la localidad de Guatraché, un pequeño pueblo de esta provincia que tiene apenas 5 mil habitantes, con el billete ganador y retiró su premio, aunque pidió que su identidad se mantenga reservada.

Gustavo Eberle es dueño de la casa de apuestas Colorado el 14, que entregó aquel cartón ganador, por lo que le correspondió el 1% del pozo. No fue la primera vez que le pasó algo así: lo mismo le ocurrió en 1996 y el premio en ese momento fue de 1.100.000 pesos (o dólares, ya que estaba vigente la convertibilidad).

(Fuente: Infobae)