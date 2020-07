Estos signos atraen todo lo que les pasa cerca: los "magnéticos" del horóscopo

Aries

No importa cuánto cosechen los frutos de su impulsividad y exceso de pasión, el ario es capaz de atraer buenos eventos a su vida y cambiar las cosas debido al pensamiento esperanzador. Este signo es intuitivo y recibe advertencias del universo, pudiendo salir adelante en situaciones complicadas y no ser tomado por sorpresa. El sexto sentido es un gran aliado importante y les ayuda mucho.

Escorpio

El Escorpio no siempre conoce la magia del poder de atracción que tiene, pero cuando se da cuenta, comienza a vivir experiencias intensas y positivas. Su sensibilidad para descubrir la verdad y encontrar la raíz de las cosas lo ayudará a comprender lo que no todos pueden ver, visualizar las posibilidades y los caminos que hacen que sea más fácil llegar a donde quiere. Cuando abandonas patrones de pensamiento obsesivos y no permites que tus emociones se salgan de control fácilmente, puedes ver aún más claramente.

Sagitario

Incluso viviendo diferentes experiencias y senderos que no son los más tranquilos, los sagitarianos tienen la sensibilidad de encontrar el significado de las cosas. Este signo tiene una confianza positiva que lo ayuda a superar obstáculos y atraer suerte, especialmente cuando actúa con generosidad. Cuando amplías tu perspectiva, te permites aprender y enseñar a otros, tiendes a encontrar tu camino, lo que puede ser muy complejo para otras personas.