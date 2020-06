Importante: mirá cuál es la energía de tu casa según los números

No son simples construcciones de ladrillos, cemento o madera. Nuestras casas son hogares, tienen una energía propia y particular. Y esta energía puede resultar positiva o negativa para quienes habitamos en ellas.

Con frecuencia, escuchamos que muchas personas aseguran que sus problemas comenzaron cuando se mudaron a un lugar determinado; también otras hablan de la suerte que tienen desde que están en alguna casa. Y es verdad, ya que esta sensación la da la energía que guarda la vivienda y se suma a la de las personas que residen allí.

Entonces, sabemos que esto puede generar éxito o fracaso, pero… ¿Cómo la numerología influye en nuestra vida cotidiana? Los números poseen una vibración energética que afecta el espacio en el que nos movemos y puede estar -o no- en armonía con la propia vibración numérica o con lo que esperamos de nuestra casa. Por eso, conocer la numerología de la casa y tener en cuenta ese dato puede ayudar a transformar nuestra realidad de forma positiva.

¿Cómo hacerlo?

Con la suma de los números del domicilio se obtiene la vibración del lugar. Veamos un ejemplo:

La dirección es AVENIDA SAN MARTIN 1234 , 4° D.

Primero, hay que sumar la cantidad de letras del nombre de calle más la letra del departamento (si la tuviera) y se reduce a un dígito:

AVENIDA SAN MARTIN + D = 17 = 1+7= 8

Luego se suman los números y también se reduce:

4 + 1 + 2 + 3 + 4 = 14= 1+4= 5

Por último, se suman los resultados y se reducen de la misma manera: 8+5= 13; 1+3= 4. Así se obtiene la vibración del hogar, que en este caso dio 4.

La energía de cada hogar, de acuerdo al resultado

El hogar 1. Todos líderes, los que viven en este hogar son personas independientes y autosuficientes, con muchas ambiciones, impacientes, valientes y pueden llegar a ser agresivos al defender sus derechos. Les gusta recibir invitados porque son buenos anfitriones, presumen de algo que los demás envidian, son populares y muchas veces atraerán las miradas de los vecinos. Luego de una mudanza a un hogar 1, de inmediato surgirán proyectos que se iniciarán de manera entusiasta, pero pocas veces llegarán a concluirse, o bien, el cambio de casa puede coincidir con un cambio de empleo.

El hogar 2. Buenos vecinos. En esta casa siempre suceden cosas nuevas, no hay quietud sino mucho movimiento ya que sus ocupantes son dinámicos. Si hay una mudanza a una casa 2, el ambiente familiar será más cálido, acogedor, agradable y cómodo. Las personas que la habiten pueden dedicarse al comercio o a las ventas, son diplomáticos y tolerantes con sus vecinos. Nunca faltarán los amigos en casa.

El hogar 3. ¡Visitas abstenerse! Este hogar será insuficiente para albergar a mucha gente. Los que viven en este hogar son agradables y amistosos, les gustan las fiestas pero también son muy sólidos en sus creencias morales y religiosas. Se respira un ambiente agradable, pero sus ocupantes comúnmente no reciben muchas visitas, prefieren ir a otros lugares para reuniones en grupos grandes.

El hogar 4. De sorpresa en sorpresa, es un hogar de extremos no apto para personas tranquilas, tímidas o estables. Es una vivienda que requiere muchas reparaciones porque todo se descompone; y puede haber discusiones en el hogar. Los miembros de esta familia son gente tensa, que a la menor provocación estallan y que no logran ponerse de acuerdo en los proyectos que se deben hacer en conjunto. Puede resultar una experiencia de vida porque influirá en el cambio de carácter.

El hogar 5. Bohemios y divertidos, este hogar es un sitio fantástico para vivir. La familia es franca y amistosa, a sus ocupantes les gusta pasar tardes en un ambiente de alegría y diversión, les gusta viajar, conocer diferentes lugares y practicar deportes. Son personas chispeantes, libres y no soportan la rutina.

El hogar 6. Armonía total. En este hogar se respira la armonía, el amor, la belleza y la solidez de una buena unión. La gente de esta familia es sincera, cálida y amorosa. Les gustan los niños, las flores y los perros, sin contar con que la pareja vive en un eterno romance. Si surgen problemas -como en todas las relaciones-, éstos no serán motivos de desunión, porque existe el amor, la tolerancia y la comprensión. Aunque no posean una gran fortuna, los ocupantes de este hogar tienen muy buen gusto para la decoración. Se manejan muchas emociones positivas en este hogar.

El hogar 7. Es una casa misteriosa porque pueden suceder cosas extrañas. El número 7 indica misterio, y un hogar marcado con este número puede introducirnos a otra realidad. Es un hogar misterioso, con pasillos húmedos y lugares oscuros donde no penetra la luz. Es evidente que la familia que vive en este hogar no será gente “común y corriente”. Pueden vivir artistas, personas con mucho talento, creatividad e imaginación. Si alguien visita un hogar 7, se quedará con la extraña sensación de que entra a otro mundo, sin mencionar que sus ocupantes no les preocupa mucho el arreglo de la casa. En este hogar hay interés por temas espirituales, científicos o artísticos. Es una casa donde se puede meditar y reflexionar sin que el ajetreo y el ruido del exterior importunen a sus ocupantes.

El hogar 8. Los adinerados. Se le da mucha importancia al dinero, al status, a la imagen y la reputación social. Es una familia respetable, ambiciosa, trabajadora, pero muchas veces aburrida y metódica. Es un hogar frío, sobrio y, hasta cierto punto, severo. Aquí se respetan las reglas y se cuida la salud y la higiene.

El hogar 9. Espacio de puertas abiertas, es un hogar especial. Los miembros de la familia son francos y abiertos, confian en su buena suerte, pero deben de tener cuidado de hacerlo excesivamente en el azar. Esta casa también requerirá reparaciones y la familia deberá cuidarse de la gente que invita, porque no todos tienen las mismas buenas intenciones. Este hogar tiene un aire humanitario y generoso: el único problema es que los miembros de la familia, a veces, no cumplen todas sus promesas. Hablan más de la cuenta, son olvidadizos, desorganizados y tienden a acumular cosas inservibles. Para ellos, no se terminan los proyectos y el dinero se puede diluir como el agua.

Nadir Otermin Hamed, es Máster Holística y psicóloga transpersonal. Terapias Complementarias y mancias. Sesiones a distancia.