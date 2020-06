Siempre atrás de la cortina: conocé a los signos más tímidos

Tauro

Son los más reservados de todo el horóscopo. Para los nacidos bajo el signo del toro no hay nada más importante que sentirse cómodos antes de decir lo que realmente piensan. Si no están en un lugar de su agrado, será imposible que abran la boca, pero nunca le faltará el respeto a nadie.

Cáncer

Los regidos por la Luna aman la soledad. Si hay algo que disfrutan, es estar sin que nadie los moleste haciendo algunas actividades para uno, como leer o simplemente pasear y perder el tiempo, lo que los hace parecer tímidos. Claro que, como todos, tienen otra faceta, y cuando algo los molesta, pueden llegar a perder la compostura y armar un escándalo.

Virgo

Los virgo son un caso curioso. A pesar de su prodigiosa inteligencia, muchas veces tienen la autoestima baja, y eso se nota en las situaciones en las que se ven rodeados de mucha gente. Hay pocas cosas peores para los nacidos bajo este signo que encontrarse en una reunión donde no conocen a nadie, ya que tienden a dejarse llevar por su timidez y no hablar en toda la noche.

Capricornio

Los capricornio parecen ser muy seguros, pero tienen una característica que los hace bastante inseguros: se preocupan demasiado por la opinión de los demás. Si bien en el ambiente laboral se desenvuelven de una manera competente, están permanentemente atentos a la imagen que proyectan, y sufren si alguien se hace la idea incorrecta sobre ellos.

Piscis

Son las clásicas personas que no se muestran tal cual son por miedo a resultar heridas. Los regidos por Neptuno tienen una vulnerabilidad muy grande, por lo que a la primera decepción tienden a cerrarse completamente. Lo positivo es que, fuera del amor, no son particularmente tímidos, y no tienen problemas en las situaciones sociales.