Cosa de brujas: mirá las 5 hierbas para limpiar las malas ondas de tu casa

ud83cudf31Cultivo de Albahaca. u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2705u00a1Estu00e1s a tiempo! Generalmente se cultiva en primavera hasta principios del otou00f1o. u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2705Al comenzar el fru00edo no la pasa bien, deja de crecer y comienza su reproducciu00f3n. Cuando veas la vara floral podu00e9s cortarla para retrasar esto un poco. u2705Llegado el invierno probablemente ya haya muerto o estu00e9 sufriendo el ataque de plagas o enfermedades por estar tan du00e9bil. u2705Le gusta el pleno Sol y abundante Agua. u2705Se asocia bien con el Tomate y ayuda a repeler algunas de sus plagas. ud83cudf55u00a1Queda muy rica en Pizzas y Salsas! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 ud83eudd14u00bfEstu00e1s cultivando albahaca? u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u26a0ufe0fEtiquetu00e1 a quien le pueda servir esta informaciu00f3n! u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 u2728Te deseo un feliz andar ... u2764ufe0f u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 ud83dudcf8 @ouchplant ... u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 #albahaca #huerta #huerto #primavera #cuidaralarierra