Video: susto y mega operativo para sacar a un puma del Túnel Cristo Redentor

Un puma en el tu00fanel internacional Cristo Redentoru2063 ud83dudc31 u2063 Personal de Vialidad Nacional detectu00f3 en el tu00fanel internacional la presencia de un puma que ingresu00f3 por el lado argentino y se dirigiu00f3 hacia Chile.u2063 u2063 Ru00e1pidamente se dio aviso a las autoridades trasandinas, quienes a bordo de una camioneta fueron conduciendo al ejemplar de vuelta a tierras mendocinas.