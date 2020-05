Según los astros: quiénes no van a llegar al verano después de la cuarentena

El confinamiento social ha generado que muchas personas descontrolen su alimentación, sumado a que el encierro ha imposibilitado que podamos salir a realizar ejercicio físico al aire libre, la combinación es preocupante para varios que todavía no pudieron adaptar una rutina. Pero los astros siempre tienen reservado una parte de su sabiduría para cualquier tema. Y en esta oportunidad un interrogante que da vuelta en la cabeza de varios: ¿Quiénes no van a poder bajar de peso según el zodiaco? ¿A quienes les va a costar más y a quienes menos?

Según un conocido sitio de internet que se dedica a cuestiones místicas, este sería el ranking de quienes van a aumentar de peso durante este 2020:

12.- ARIES

En 2020 recuerda que tu signo necesita reinventarse en todos los sentidos y más en lo físico, por eso te recomiendo una dieta llena de proteínas y tomar mucha agua para que te mantengas en forma todo el año. Lo fundamental para Aries es caminar mucho al aire libre para tener más contacto con lo divino y aparte te servirá para ejercitarte.

Recuerda que no necesitas de grandes rutinas de ejercicio, tu signo hace que tu cuerpo reciba inmediatamente los beneficios de la dieta. Recuerda que tu punto débil es el riñón e intestino, por eso es importante comer más verduras y, sobre todo, tomar más agua.

11.- TAURO

Para tu signo, amigo de Tauro, lo más importante de una dieta es la constancia y no dejar a la mitad lo que comiences, por eso es muy necesario comer más verduras y carnes rojas para que tu cuerpo esté en forma. Sigue un régimen de ejercicio con un buen entrenador o un amigo que te ayude a hacer tu rutina mínimo tres días a la semana, no te obligues de más, pues eso es lo que fastidia y te lleva a abandonar el ejercicio, así que administra tu tiempo y empieza desde ahora.

10.- GÉMINIS

Lo más importante en tu signo es quitarte los vicios como el alcohol, cigarro o drogas para que puedas llevar una dieta y ejercicio adecuados para tu organismo. Recuerda que tú eres el signo más fuerte mentalmente, por ser dos a la vez y si te lo propones lograrás un régimen más saludable. Tu dieta es muy sencilla: deja a un lado harinas y chocolates, evita el refresco, consume mucha proteína y toma agua de frutas durante el día.

Sigue un régimen de ejercicio de cuatro días a la semana, sobre todo, en la tarde-noche.

9. CÁNCER

Al signo más cansado del Zodiaco casi no le gusta el ejercicio y las dietas las detesta porque es muy impulsivo para comer. Lo mejor de ti, amigo de Cáncer, es que tu cuerpo casi nunca se enferma y se mantiene sano constantemente. Recuerda que tu punto débil es que comes fuera de hora y no llevas un régimen de alimentación balanceada.

Mi recomendación es la fuerza de voluntad y buscarte un aliciente para estimular tu régimen; por ejemplo, un nuevo amor, poner una fotografía tuya en el refrigerador para saber cómo quieres estar físicamente y verás que en menos de tres meses te verás de lo mejor.

8.- LEO

Eres el signo más fuerte y vanidoso, por eso este 2019 te verás de lo mejor porque te empeñarás en lucir más joven con cuanta ropa te pongas. Con tu signo no es necesario llevar una dieta rigurosa porque eres muy sano para comer. Necesitas hacer ejercicio al aire libre o estar en contacto con la naturaleza para que tengas mejores resultados, además, eso te ayuda a limpiar los pulmones y mantenerte más saludable.

Recuerda no comprar ropa todavía hasta que ya hayas bajado de peso; de lo contrario, será un gasto inútil y no podrás lucir de lo mejor de forma inmediata, como pretendes.

7.- LIBRA

Este 2019 es tu año en el amor. Necesitas verte de lo mejor y empezar ya un régimen de ejercicio y alimentación más saludable. Recuerda que nosotros somos lo que comemos y tu signo tiende a engordar fácilmente por los problemas hormonales, por eso te recomiendo un chequeo médico primero y de allí empezar una buena dieta y rutinas que te beneficien. Puedes acudir a clases de pilates o a algún tipo de baile para que ejercites todo tu cuerpo y verás los resultados muy pronto.

6.- ESCORPIÓN

Eres el signo más deportista y el que siempre se quiere ver bien para todos los demás. Tu punto débil es el desánimo, pues cuando se manifiesta dejas todo por completo y te haces muy perezoso para volver a empezar, por eso te recomiendo buscar un buen estímulo para estar en constante dieta saludable y ejercicio. No te rindas, todo es posible. A ti te va muy bien entrar a un gimnasio. Cuídate de las traiciones o problemas amorosos.

5.- SAGITARIO

En este 2020 tu signo se verá renovado en todos los sentidos. Decides hacerte una cirugía estética y estar más saludable en cuestiones de alimentación.

Recuerda que tu signo es el artista y que siempre trata de quedar bien con los demás, por eso es muy importante mantener una figura atlética y una vida ordenada, verás que te vas a sentir de lo mejor. Recuerda que necesitas tomar mucha agua y dejar los refrescos para que cumplas tus objetivos más rápido, lo importante es tener fuerza de voluntad. Decides sacar todo lo que no utilizas de tu clóset y renovar tu guardarropa.

4.- CAPRICORNIO

Es el momento ideal para estar en forma y empezar un régimen de ejercicio y alimentación. Recuerda que como te ven te tratan, así que en este 2020 tu objetivo primordial debe ser el verse mejor y cambiar los malos hábitos de alimentación como el consumo de frituras o tomar mucho alcohol.

Toma en cuenta que todo se puede hacer, pero sin excesos. En cuestiones de rutina de ejercicio lo mejor es hacer más pierna o muslo, porque son tu punto débil. También cambia un poco tu forma de pensar para no estar atrayendo cosas negativas.

3.- ACUARIO

Tu signo es algo extremista o muy deportista. También eres muy fiestero porque eres el signo más sociable y el que siempre tiene reuniones en puerta, por eso se te complica mucho seguir un régimen de alimentación o de ejercicio. Es muy importante que trates de poner orden en tu vida, empezar con una buena dieta y sacrificar fiestas para que puedas lograr un buen físico que también te haga sentir sano.

Recuerda que tu punto débil es la cintura o exceso de grasa en el abdomen, por eso en cuestión de alimentación trata de hacer una dieta de proteínas.

2.- PISCIS

Este año será de suerte para tu signo en todos los sentidos y más en cuestión de pareja estable, es muy importante que te veas de lo mejor. Debemos recordar que tu signo es propenso a engordar y a no llevar un régimen de ejercicio. Por eso necesitas obligarte a hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana.

Evita cenar pesado, pues ese es tu problema mayor en cuestión de alimentación. Debes cuidarte mucho de las bacterias o virus porque será un año con problemas de infección.

1.- VIRGO

Eres el signo más gordito del Zodiaco, por eso siempre debes llevar una dieta constante y variada para que tu organismo se mantenga en forma y saludable. El régimen de ejercicio es caminar en compañía de alguien más, tomando en cuenta que te gusta mucho platicar, eso te ayudará a seguir con la actividad. Recuerda, amigo de Virgo, que tu signo puede considerar varios métodos de cirugía estética o aparatos para adelgazar.

Toma en cuenta que el objetivo es verse bien y no importa cómo lo logres, pues cuando llegues a verte de lo mejor tu signo se mantendrá en forma sin mayores complicaciones.