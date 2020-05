Son falsos como beso de suegra: conocé a los signos más mentirosos

Leo

Las personas que nacieron bajo este signo están puntualmente relacionadas con la mentira es por ello que muchas veces engañan a los demás al demostrar algo que no son. Sin embargo esto no lo hacen intencionalmente si no que lo hacen para caerles bien a los demás y para llamar la atención de alguien en especial.

Géminis

Los géminis se destacan por ser sumamente manipuladores y mentirosos por lo que para ellos es un talento que lo tienen demasiado marcado en su personalidad. Sin embargo son aceptados siendo así ya que por otra manera son muy divertidos y sumamente creativos.

Escorpio

Sin dudas es el signo más manipulador y engañoso de la astrología por lo que la mentira es algo que tienen a flor de piel y es por ello que sobresalen de una forma que ningún otro signo lo puede alcanzar. Por su parte son tan buenos mintiendo que llega un momento que no se puede distinguir cuando mienten o cuando dicen la verdad.

Piscis

Muchos creen que los que nacieron bajo este signo tienen un alma artística y caritativa, pero en realidad es que debajo de eso son todo lo contrario por lo que suelen mentir para obtener todo lo que quieren. Al ser muy intuitivos saben cómo engañar y manipular a las personas a su favor.