La neurona Jennifer Aniston: La descubrió un argentino y te muestra de qué se trata

ud83dudc41Neurou27bfcienciau27bfficciu00f3n ud83dudc41 Te gusta el cine de ud83cudd72ud83cudd78ud83cudd74ud83cudd7dud83cudd72ud83cudd78ud83cudd70 ud83cudd75ud83cudd78ud83cudd72ud83cudd72ud83cudd78ud83cudd7eud83cudd7d?!? u20222001, Odisea del espacio: inteligencia de las mu00e1quinas u2022Hasta el fin del mundo: leer la mente u2022Inception (el origen): construcciu00f3n del sueu00f1o u2022Matrix: ilusiu00f3n de la realidad ud83cudf9e#rodrigoquianquiroga nos muestra cu00f3mo todo lo que el cine sou00f1u00f3 como imposible, hoy se estu00e1 volviendo REALIDAD!!!u2734ufe0f Asu00ed como el cine de ciencia ficciu00f3n se apoya en los u00faltimos avances de la ciencia, la ciencia tambiu00e9n se nutre de la prolu00edfica imaginaciu00f3n de los cineastasu2734ufe0f Quian Quiroga analiza como los avances de la ciencia nos lleva a replantearnos preguntas filosu00f3ficas que el hombre viene haciu00e9ndose desde siempre u2734ufe0fNeurociencias, cine, arte y filosofu00eda #amamosleer #libros #book #booklover #neurociencia #cine #filosofia #inception #hastaelfindelmundo #odiseadelespacio #ciencia #cienciaficcion #neurocienciaficciu00f3n #megustaleer