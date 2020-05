Coronavirus: ¿usar mucho el tapabocas pueden causar asfixia? 

Los cubrebocas, barbijos o mascarillas se han convertido en una recomendación cada vez más extendida en el mundo y desde hace semanas es obligatorio usarlos en lugares cerrados, transporte público y zonas de atención al cliente en San Juan.

Pero mientras los gobiernos extienden cada vez más la obligación de uso, en las redes sociales se empezaron a ver posteos en los que recomiendan no hacer uso contínuo durante muchas horas porque podría provocar problemas. Según estos consejos, que no suelen tener fuente ni firma, los tapabocas producen que se acumule el dióxido de carbono y no dejan entrar el oxígeno, provocando hipoxia o hipercapnia, como se llama a intoxicación con CO2.

Pero en estos posteos no hay nada de verdad: es imposible que una persona con un cubreboca de tela sufra problemas por intoxicación con dióxido de carbono.

Estos elementos de seguridad están hechos de tela, por lo tanto los gases pueden pasar con normalidad, mientras que partículas más grandes, como las de la saliva, quedan atrapadas en el tejido.

Muchas veces la inhalación se siente más dificultosa a través de la tela por la falta de costumbre o, después de muchas horas de uso, porque la tela puede humedecerse. Ante esto, la solución está lejos de ser mover unos centímetros el cubreboca, acto que además contamina la mano con la saliva que impregna la tela y por otro lado expone las vías respiratorias a inhalar lo que está en la tela.

En cambio, tal como se ha recomendado en varias oportunidades, lo mejor para aquellos que van a tener que usar cubrebocas durante periodos largos de tiempo, varias horas, es tener uno a mano que sirva de "repuesto" en caso de que el primero se humedezca. Lo mejor es que el que ya fue utilizado quede guardado en una bolsa para ser lavado al volver a casa.